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Жители Сахалина могут оплачивать ЖКХ и записываться к врачу через одно приложение

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Более 144 тысяч жителей Сахалина и Куриль используют мобильное приложение "Острова.65". Сервис объединил государственные и муниципальные услуги в одном интерфейсе, что позволяет жителям островного региона решать бюрократические вопросы без поездок в ведомства.

Женщина с телефоном дома
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с телефоном дома

Платформу запустили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Сейчас приложение работает как единое окно для доступа к социальным и административным сервисам области.

Категория услуг Возможности в приложении
Здоровье и образование Запись к врачу, доступ к меддокументам, запись детей в школы, секции и лагеря
Платежи и налоги Оплата детских садов, коммунальных услуг, налогов и штрафов ГИБДД
Документы и льготы Заявки на региональные пособия, заказ архивных справок и выписок из реестров
Информирование Оповещения о погоде и экстренных ситуациях

""Острова.65" — это не просто витрина услуг, а полноценный цифровой консьерж жителя островного края", — сообщил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Для пользователей из удаленных районов и Курильских островов такие сервисы сокращают зависимость от физической доступности офисов госучреждений. Чтобы начать пользоваться платформой, нужно скачать ее в RuStore или App Store и пройти авторизацию через "Госуслуги".

Ответы на популярные вопросы

Где можно скачать приложение?

Программа доступна в магазинах приложений RuStore и App Store.

Как войти в систему?

Авторизация происходит через учетную запись портала "Госуслуги".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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