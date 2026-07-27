Жители Сахалина могут оплачивать ЖКХ и записываться к врачу через одно приложение

Более 144 тысяч жителей Сахалина и Куриль используют мобильное приложение "Острова.65". Сервис объединил государственные и муниципальные услуги в одном интерфейсе, что позволяет жителям островного региона решать бюрократические вопросы без поездок в ведомства.
Платформу запустили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Сейчас приложение работает как единое окно для доступа к социальным и административным сервисам области.
|Категория услуг
|Возможности в приложении
|Здоровье и образование
|Запись к врачу, доступ к меддокументам, запись детей в школы, секции и лагеря
|Платежи и налоги
|Оплата детских садов, коммунальных услуг, налогов и штрафов ГИБДД
|Документы и льготы
|Заявки на региональные пособия, заказ архивных справок и выписок из реестров
|Информирование
|Оповещения о погоде и экстренных ситуациях
""Острова.65" — это не просто витрина услуг, а полноценный цифровой консьерж жителя островного края", — сообщил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Для пользователей из удаленных районов и Курильских островов такие сервисы сокращают зависимость от физической доступности офисов госучреждений. Чтобы начать пользоваться платформой, нужно скачать ее в RuStore или App Store и пройти авторизацию через "Госуслуги".
Программа доступна в магазинах приложений RuStore и App Store.
Авторизация происходит через учетную запись портала "Госуслуги".
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