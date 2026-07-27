Рекордная жара в Перми: столбики термометров превысили максимум 1971 года

Пермь обновила температурный рекорд: 26 июля столбики термометров поднялись до +32,8°С. Этот показатель на 0,2°С превысил максимум 1971 года. Данные предоставил метеопроект "Опасные природные явления Пермского края".
Жара охватила и другие районы Прикамья. В Лысьве температура достигла +33,9°С. Отметку +33°С зафиксировали в Кунгуре, Чернушке, Чайковском, Осе и Ножовке.
Метеорологи прогнозируют усиление жары в понедельник. В регион заходит тропическая воздушная масса из Саратовской области, где температура поднималась до +40,5°С.
|Локация
|Ожидаемая температура
|Пермь
|до +35°С
|Прикамье (в целом)
|+31…+36°С
Помимо температуры, изменится и общая обстановка: влажность воздуха упадет, а днем усилится ветер до 4-9 м/с.
Ранее в Перми также зафиксировали тропическую ночь, когда температура воздуха не опускалась ниже +20°С.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.