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Рекордная жара в Перми: столбики термометров превысили максимум 1971 года

Россия » Поволжье » Пермь

Пермь обновила температурный рекорд: 26 июля столбики термометров поднялись до +32,8°С. Этот показатель на 0,2°С превысил максимум 1971 года. Данные предоставил метеопроект "Опасные природные явления Пермского края".

Мужчина стоит на жарком солнце
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина стоит на жарком солнце

Жара охватила и другие районы Прикамья. В Лысьве температура достигла +33,9°С. Отметку +33°С зафиксировали в Кунгуре, Чернушке, Чайковском, Осе и Ножовке.

Пик жары: что ждать 27 июля

Метеорологи прогнозируют усиление жары в понедельник. В регион заходит тропическая воздушная масса из Саратовской области, где температура поднималась до +40,5°С.

Локация Ожидаемая температура
Пермь до +35°С
Прикамье (в целом) +31…+36°С

Помимо температуры, изменится и общая обстановка: влажность воздуха упадет, а днем усилится ветер до 4-9 м/с.

Ранее в Перми также зафиксировали тропическую ночь, когда температура воздуха не опускалась ниже +20°С.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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