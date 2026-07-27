Школьники без ОГЭ в Костромской области смогут бесплатно освоить профессию

В Костромской области приняли закон, который позволит школьникам, не сдавшим основной государственный экзамен (ОГЭ), бесплатно получить профессиональное образование. Подростки смогут освоить рабочие специальности, что даст им шанс начать трудовую деятельность, а местным предприятиям — закрыть кадровый дефицит.
Регион уже определил ряд направлений, по которым можно будет пройти обучение. Список включает востребованные в сельской местности и малых городах специальности.
|Сфера
|Профессии
|Строительство и ремонт
|Каменщики, плотники, электромонтеры
|Техника и сервис
|Автослесари
|Сельское хозяйство и легкая промышленность
|Ветеринарные санитары, швеи
Полный перечень специальностей утвердят в ближайшее время.
Программа подготовки рассчитана на 10 месяцев. Обучение организовано так, чтобы подростки могли совмещать получение профессии с подготовкой к пересдаче экзаменов.
На первый поток планируют направить около 120 человек. Для обычного школьника это возможность получить реальный навык ремесла даже в случае неудачи с теорией, а для районных центров и сел — приток молодых рабочих кадров.
"Это поможет не только детям, но и предприятиям закрыть вакансии", — пояснили в профильных ведомствах региона.
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