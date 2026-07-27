Школьники без ОГЭ в Костромской области смогут бесплатно освоить профессию

В Костромской области приняли закон, который позволит школьникам, не сдавшим основной государственный экзамен (ОГЭ), бесплатно получить профессиональное образование. Подростки смогут освоить рабочие специальности, что даст им шанс начать трудовую деятельность, а местным предприятиям — закрыть кадровый дефицит.

Фото: flickr.com by Sergey Sadovnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Какие профессии доступны

Регион уже определил ряд направлений, по которым можно будет пройти обучение. Список включает востребованные в сельской местности и малых городах специальности.

Сфера Профессии Строительство и ремонт Каменщики, плотники, электромонтеры Техника и сервис Автослесари Сельское хозяйство и легкая промышленность Ветеринарные санитары, швеи

Полный перечень специальностей утвердят в ближайшее время.

Сроки и условия обучения

Программа подготовки рассчитана на 10 месяцев. Обучение организовано так, чтобы подростки могли совмещать получение профессии с подготовкой к пересдаче экзаменов.

На первый поток планируют направить около 120 человек. Для обычного школьника это возможность получить реальный навык ремесла даже в случае неудачи с теорией, а для районных центров и сел — приток молодых рабочих кадров.

"Это поможет не только детям, но и предприятиям закрыть вакансии", — пояснили в профильных ведомствах региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов