Специалисты связали гибель рыбы в Туре с окислением почвенного гумуса

В Тюменской области зафиксировали массовый мор рыбы в реке Тура. Проблема вышла за пределы экологии: из-за загрязнения реки запах появился даже в водопроводной воде, что вынудило городские службы усилить очистку на сооружениях водоканала.
Причиной гибели рыбы стала острая нехватка кислорода. По данным профильных специалистов, сильные дожди смыли в реку большой объем почвенного гумуса. Органические вещества начали окисляться, фактически вытеснив кислород из воды.
Сейчас эксперты исследуют состояние Туры на протяженном участке: от границы со Свердловской областью до села Ярково. Аналогичные проблемы с гибелью рыбы в июле зафиксировали в водоемах Татарстана и Смоленской области.
Экологический кризис совпал с подъемом уровня реки. Тура превысила отметку "критического явления". Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении дополнительных мер по защите населенных пунктов от затопления.
Чтобы исключить риски для жителей, Роспотребнадзор перешел на ежедневный мониторинг проб воды из реки и разводящей сети.
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