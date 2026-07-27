Искусственный интеллект поможет находить полезные ископаемые с точностью до 90%

Ученые Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) и Института геологии рудных месторождений РАН создают цифровую платформу на базе искусственного интеллекта для поиска полезных ископаемых. Система должна заменить трудоемкий ручной анализ архивов и спутниковых снимков, сократив риск бурения "пустых" скважин.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Открытый карьер

По данным разработчиков, точность прогнозов ИИ может достичь 90%. Для компаний, работающих в Забайкалье и на Дальнем Востоке, это означает существенное сокращение расходов на геологоразведку за счет оптимизации сети наблюдений.

Как работает цифровая разведка

15 октября 2025 года ЗабГУ и ИГЕМ РАН открыли совместную лабораторию "Цифровых методов прогноза и мониторинга полезных ископаемых". С 2026 года начался трехлетний цикл разработки платформы в рамках программы "Приоритет-2030. Дальний Восток".

Система объединяет три потока данных:

цифровые копии геологических архивов;

мультиспектральные снимки из космоса;

результаты полевых выездов.

Искусственный интеллект анализирует эти сведения, выделяет зоны гидротермальных изменений и формирует рейтинг участков с наибольшей вероятностью обнаружения рудных тел. Это позволяет создать технологический стандарт, не зависящий от зарубежного программного обеспечения.

Сроки и финансовые ожидания

Развертывание платформы разделено на два этапа:

Срок Результат Конец 2026 года Прототип платформы и "Цифровой геологический навигатор Забайкальского края" К 2028 году Единая поисковая модель для всего Дальневосточного федерального округа

Внедрение таких методов позволит недропользователям снизить затраты на разведку минимум на 25%. Сейчас команда занимается оцифровкой регионального геофонда и обучением нейросети автоматическому дешифрированию материалов.

Подготовка специалистов

Проект меняет подход к образованию геологов. Студенты ЗабГУ уже участвуют в обработке данных, а с будущего учебного года в вузе запускают спецкурс по применению ГИС и дистанционного зондирования Земли.

Для региона, где горная промышленность является базовой отраслью, подготовка кадров, владеющих цифровым инструментарием, становится вопросом конкурентоспособности отрасли в целом.

Стоит отметить, что ИИ-платформа — часть более широкой стратегии университета. Ранее в ЗабГУ разработали нейросеть для предсказания паводков в Забайкалье, а в планах кампуса значится создание цифровых двойников оборудования и технологий добычи из упорных руд.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов