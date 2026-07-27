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Река Бытантай затопила поселок Сайды в Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

Река Бытантай затопила поселок Сайды в Эвено-Бытантайском улусе Якутии. Паводок случился 23 июля около семи утра и стал неожиданностью для местных: раньше уровень воды никогда не достигал таких отметок, и поселение считали безопасным.

Паводок в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паводок в жилом районе

Почти весь Сайды оказался в воде. Жители успели покинуть дома и добраться до эвакуационного пункта. Подтоплены 41 жилой дом, часть зданий ушла под воду наполовину. Восемнадцать человек вывезли из зоны бедствия вертолетом.

"Люди едва успели спастись", — сообщил народный депутат Республики Саха (Якутия), заместитель гендиректора по эксплуатации КП РС(Я) "Дороги Арктики" Сергей Сивцев.

Зимний риск и логистика

Вода начала отступать, но для жителей Арктики это лишь начало проблем. Главный удар пришелся по запасам на зиму: поток унес дрова. В поселке нет общего центрального отопления во всех домах, поэтому отсутствие топлива ставит под угрозу зимовку.

Ситуацию осложняет климат и удаленность территорий. Сейчас в регионе прохладно, сырость способствует размножению гнуса. Из-за отсутствия местных складов стройматериалов и утеплителей восстановить дома быстро не получится. Вода заполнила подполья и подвалы, вывела из строя технику, размыла дороги.

Помощь и доставка

Пункты сбора вещей и продуктов открыли в Якутске и Батагае. Жители региона формируют грузы с товарами первой необходимости. Первая партия помощи уже ушла в путь.

Показатель Значение
Количество подтопленных домов 41
Эвакуированные (вертолетом) 18 человек
Собранный груз из Якутска (на текущий момент) 2754 кг
Общий объем планируемой доставки 3600 кг

Доставка основной партии грузов самолетом из Якутска запланирована на понедельник. В этот рейс войдут и вещи от Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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