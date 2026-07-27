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От мониторинга до обработки полей: как беспилотники меняют работу фермеров в Приамурье

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональному Минсельхозу создать систему поддержки для аграриев, которые переходят на цифровые системы и беспилотники. Решение приняли после визита главы региона в Благовещенский округ на поля "Агрофирмы АНК".

на поле
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
на поле

В хозяйстве используют два типа технологий: программное обеспечение "ГИС-агросигнал" и парк дронов разного назначения. Программа работает как цифровой двойник предприятия — в ней отражаются все текущие процессы, что позволяет руководству управлять производством на основе точных данных, а не предположений.

"В любой момент времени мы можем зайти в программу, просмотреть данные и принимать решения для работы. Также у нас используются маленькие беспилотники для мониторинга гибели посевов, сорняков и вредителей, а крылатый тип дронов охватывает большие площади", — пояснил начальник отдела цифрового земледелия "Агрофирма АНК" Артем Палогута.

Отдельное внимание уделили тяжелым агродронам. В отличие от тракторной техники, они не вытаптывают посевы (отсутствует технологическая колея) и могут выходить на работу сразу после дождя, когда почва слишком влажная для тяжелых машин.

Характеристика агродрона Показатель
Объем бака 70 литров
Производительность за смену от 150 гектаров
Метод обработки точечный и сплошной

Василий Орлов отметил, что такие технологии снижают затраты и повышают урожайность. Чтобы опыт "АНК" переняли другие хозяйства Приамурья, разработки представят в сентябре на "АмурАгроФоруме". Там же власти озвучат конкретные меры господдержки для тех, кто решит автоматизировать свои поля.

"Важно, чтобы другие аграрии увидели: эти системы уже присутствуют в регионе, они успешно применяются. Минсельхозу поручил проработать меры государственной поддержки для предприятий, внедряющих цифровые и беспилотные технологии", — сказал Василий Орлов.

Помимо технологий, губернатор проверил заготовку кормов. На текущий момент в Приамурье собрали 34 тысячи тонн сенажа и 13 тысяч тонн сена. Закладка силоса начнется позже.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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