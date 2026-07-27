В Башкортостане меняют правила компенсации на школьную форму многодетным семьям

В Башкортостане меняют правила выплаты компенсаций многодетным семьям на покупку школьной формы и канцелярии. Правительство республики утвердило новый порядок, который начнет действовать с 1 января 2027 года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Первоклассники на линейке

Деньги смогут получить родители учащихся с 1 по 11 класс из многодетных семей. Главное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума для детей.

Выплату назначат один раз в два учебных года. Сумма зависит от реальных затрат родителей, но не превысит лимит, который установит правительство республики. Если в семье несколько школьников, компенсацию выплатят на каждого ребенка.

Вид поддержки Сроки подачи заявки Способ получения Компенсация за форму С 1 сентября по 30 ноября Денежная выплата Набор первоклассника С 1 мая по 31 июля Вещанный комплект

Подать заявление можно в МФЦ, филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения или онлайн через портал "Госуслуги" РБ.

Поддержка первоклассников

Отдельный порядок предусмотрен для выдачи школьно-письменных принадлежностей. Эти наборы предназначены для первоклассников из многодетных малоимущих семей. Комплекты должны выдать до 1 сентября.

В состав набора войдут 22 позиции:

ранец и светоотражающий жилет;

пенал, дневник, альбомы для рисования;

наборы ручек, карандашей, фломастеров, краски и пластилин;

20 тетрадей и обложки к ним.

"Размер компенсации покрывает фактические расходы на покупку формы, но не может быть выше максимального предела, установленного правительством республики", — указано в постановлении.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнут работать новые правила?

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.

Кто имеет право на выплаты?

Учащиеся 1-11 классов из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше прожиточного минимума для детей в Башкирии.

Как часто выплачивают деньги за форму?

Выплата производится один раз в два учебных года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов