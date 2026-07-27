В Башкортостане меняют правила компенсации на школьную форму многодетным семьям

В Башкортостане меняют правила выплаты компенсаций многодетным семьям на покупку школьной формы и канцелярии. Правительство республики утвердило новый порядок, который начнет действовать с 1 января 2027 года.
Деньги смогут получить родители учащихся с 1 по 11 класс из многодетных семей. Главное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума для детей.
Выплату назначат один раз в два учебных года. Сумма зависит от реальных затрат родителей, но не превысит лимит, который установит правительство республики. Если в семье несколько школьников, компенсацию выплатят на каждого ребенка.
|Вид поддержки
|Сроки подачи заявки
|Способ получения
|Компенсация за форму
|С 1 сентября по 30 ноября
|Денежная выплата
|Набор первоклассника
|С 1 мая по 31 июля
|Вещанный комплект
Подать заявление можно в МФЦ, филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения или онлайн через портал "Госуслуги" РБ.
Отдельный порядок предусмотрен для выдачи школьно-письменных принадлежностей. Эти наборы предназначены для первоклассников из многодетных малоимущих семей. Комплекты должны выдать до 1 сентября.
В состав набора войдут 22 позиции:
"Размер компенсации покрывает фактические расходы на покупку формы, но не может быть выше максимального предела, установленного правительством республики", — указано в постановлении.
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.
Учащиеся 1-11 классов из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше прожиточного минимума для детей в Башкирии.
Выплата производится один раз в два учебных года.
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