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Водителей фур ограничили в проезде по размытому участку трассы Умнас

Россия » Дальний Восток » Якутск

На трассе «Умнас» в Олекминском районе Якутии снова открыли движение. Речь об участке Юнкюр — Бирюк (от 630-го до 677-го километра). Дорогу перекрывали с 20 июля из-за подтопления.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Проезжать сейчас можно, но с серьезными оговорками. Комиссия обследовала дорогу и обнаружила, что грунт и полотно всё еще слишком влажные, а обочины местами размыты. Чтобы асфальт не просел окончательно под тяжестью фур, до 5 августа ввели ограничение по массе — не более 5 тонн.

Категория транспорта Статус проезда до 5 августа
Тяжелый груз (свыше 5 тонн) Запрещен
Автобусы, почта, экстренные службы Разрешен (исключение)
Продукты, лекарства, топливо, семена, удобрения Разрешен (исключение)
Дорожная техника и мусоровозы Разрешен (исключение)

В Управтодоре Якутии просят водителей грузовиков заранее пересмотреть маршруты. На переувлажненном полотне особенно важно соблюдать скоростной режим.

Погодные условия продолжают complicate логистику региона. Параллельно на трассе «Колыма» из-за ливней произошел сход селевых масс. Там движение полностью остановлено на отрезке с 478 по 596 километр.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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