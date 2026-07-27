В Якутске заправки переходят на топливные карты для контроля сбыта

В Якутске заправки меняют правила продажи топлива: растут цены на дизель, а расчет наличными или банковскими картами становится недоступен на ряде АЗС.

Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ АЗС

С 27 июля компания «СибОйл» подняла стоимость дизельного топлива на 4 рубля. Теперь литр обходится в 107 рублей. Заправиться здесь можно только через приложение компании или по топливным картам. Для дизеля установлен суточный лимит — 100 литров, аналогичные ограничения по способам оплаты действуют и для всех марок бензина.

«Туймаада-нефть» с того же дня перестала принимать наличные и банковские карты при покупке АИ-95 и дизеля. Эти виды топлива теперь продают исключительно по топливным картам. При этом на бензин ввели лимит в 20 литров, а залить дизтопливо можно без ограничений.

В «Саханефтегазсбыте» ситуация иная: на пяти станциях по-прежнему принимают наличные и безналичный расчет, но с жестким лимитом — 20 литров для бензина и 50 литров для дизеля. На всех остальных АЗС сети с 10 июля топливо отпускают только по специальным картам.

АЗС Условия продажи и лимиты СибОйл Только приложение или топливные карты. Дизель — 107 руб/л (лимит 100 л/сут). Туймаада-нефть АИ-95 и ДТ — только по топливным картам. Лимит на бензин — 20 л. Саханефтегазсбыт На 5 АЗС доступны наличные/карты (лимиты: бензин 20 л, дизель 50 л). Остальные — только топливные карты.

"Ограничения по способам оплаты и введение лимитов на АЗС обычно указывают на сложности с логистикой или дефицит определенных марок топлива в регионе. Переход на топливные карты позволяет компаниям контролировать сбыт и отсекать перекупщиков, обеспечивая заправку только постоянных клиентов и корпоративного транспорта", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов