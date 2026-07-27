Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Саратове появится мобильный туристический центр для помощи гостям и жителям
Река Бытантай затопила поселок Сайды в Якутии
От мониторинга до обработки полей: как беспилотники меняют работу фермеров в Приамурье
В Башкортостане меняют правила компенсации на школьную форму многодетным семьям
Жители многоквартирных домов Белоруссии могут проводить часть работ без проектной документации
Водителей фур ограничили в проезде по размытому участку трассы Умнас
Саудовская Аравия изменила маршруты экспорта нефти из-за ситуации в Красном море
Сотни домов и соцобъектов в Омске временно лишатся холодного водоснабжения
Температура воздуха в южных районах Коми поднимется до +36 градусов

В Якутске заправки переходят на топливные карты для контроля сбыта

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутске заправки меняют правила продажи топлива: растут цены на дизель, а расчет наличными или банковскими картами становится недоступен на ряде АЗС.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

С 27 июля компания «СибОйл» подняла стоимость дизельного топлива на 4 рубля. Теперь литр обходится в 107 рублей. Заправиться здесь можно только через приложение компании или по топливным картам. Для дизеля установлен суточный лимит — 100 литров, аналогичные ограничения по способам оплаты действуют и для всех марок бензина.

«Туймаада-нефть» с того же дня перестала принимать наличные и банковские карты при покупке АИ-95 и дизеля. Эти виды топлива теперь продают исключительно по топливным картам. При этом на бензин ввели лимит в 20 литров, а залить дизтопливо можно без ограничений.

В «Саханефтегазсбыте» ситуация иная: на пяти станциях по-прежнему принимают наличные и безналичный расчет, но с жестким лимитом — 20 литров для бензина и 50 литров для дизеля. На всех остальных АЗС сети с 10 июля топливо отпускают только по специальным картам.

АЗС Условия продажи и лимиты
СибОйл Только приложение или топливные карты. Дизель — 107 руб/л (лимит 100 л/сут).
Туймаада-нефть АИ-95 и ДТ — только по топливным картам. Лимит на бензин — 20 л.
Саханефтегазсбыт На 5 АЗС доступны наличные/карты (лимиты: бензин 20 л, дизель 50 л). Остальные — только топливные карты.

"Ограничения по способам оплаты и введение лимитов на АЗС обычно указывают на сложности с логистикой или дефицит определенных марок топлива в регионе. Переход на топливные карты позволяет компаниям контролировать сбыт и отсекать перекупщиков, обеспечивая заправку только постоянных клиентов и корпоративного транспорта", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Недвижимость
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Последние материалы
Новые датчики и камеры на трассе Иваново — Ярославль выявят нарушения разметки тяжелым транспортом
Правильные даты и один овощ сверху: секрет хранения картофеля до самого мая
Советский мотоцикл, который знали все: почему легендарный "Восход" стал символом вечного ремонта
Водители рискуют остаться без прав: литры топлива в багажнике обернутся фатальными последствиями
Долги по зарплатам на Камчатке выросли более чем в два раза
Мировые рынки замерли в ожидании: решение Дональда Трампа обрушило котировки черного золота
Идеальная воронка среди лесов: обычный турист наткнулся на след древней катастрофы в Канаде
Эстетика загородной жизни: 5 материалов для грядок, которые не боятся сырости и плесени
Пассажиропоток в Якутии вырос в пять раз после запуска поездов до Нижнего Бестяха
Транспортная прокуратура выявила факт занижения зарплат в охранном предприятии Белово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.