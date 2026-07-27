Сотни домов и соцобъектов в Омске временно лишатся холодного водоснабжения

Жители Советского округа Омска останутся без холодной воды до утра завтрашнего дня. Подачу ресурса возобновят в 05:00.

Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кран в ванной

Причиной отключения стали ремонтные работы на водопроводе по улице Стрельникова. В "Водоканале" сообщили, что из-за аварийного участка временно прекратят снабжение 315 многоквартирных домов, 27 социальных объектов и 18 административных зданий.

Категория объектов Количество Многоквартирные дома 315 Социальные объекты 27 Административные здания 18

Специалисты просят жителей заранее подготовить запас питьевой воды. Полный список адресов, затронутых ремонтом, доступен по этой ссылке.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех