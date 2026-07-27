Сотни домов и соцобъектов в Омске временно лишатся холодного водоснабжения

Жители Советского округа Омска останутся без холодной воды до утра завтрашнего дня. Подачу ресурса возобновят в 05:00.
Причиной отключения стали ремонтные работы на водопроводе по улице Стрельникова. В "Водоканале" сообщили, что из-за аварийного участка временно прекратят снабжение 315 многоквартирных домов, 27 социальных объектов и 18 административных зданий.
|Категория объектов
|Количество
|Многоквартирные дома
|315
|Социальные объекты
|27
|Административные здания
|18
Специалисты просят жителей заранее подготовить запас питьевой воды. Полный список адресов, затронутых ремонтом, доступен по этой ссылке.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.