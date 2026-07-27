Температура воздуха в южных районах Коми поднимется до +36 градусов

В понедельник, 27 июля, южные районы Республики Коми окажутся в зоне сильной жары. В отдельных районах региона пройдут грозы.
Пик температур придется на Объячево и Сыктывкар, где воздух прогреется до +36 и +35 градусов соответственно. Жителям этих городов стоит учитывать риски перегрева при работе на открытом воздухе или в дороге.
|Город
|Температура, °C
|Осадки
|Объячево
|+34…+36
|-
|Сыктывкар
|+33…+35
|-
|Троицко-Печора
|+30…+32
|-
|Вуктыл
|+20…+29
|Дождь, гроза
|Ухта
|+25…+27
|Дождь
|Усть-Цильма
|+23…+25
|Дождь
|Усинск, Печора, Инта
|+22…+24
|Дождь, гроза
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