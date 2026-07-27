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Температура воздуха в южных районах Коми поднимется до +36 градусов

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В понедельник, 27 июля, южные районы Республики Коми окажутся в зоне сильной жары. В отдельных районах региона пройдут грозы.

туристка страдает от жары
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
туристка страдает от жары

Пик температур придется на Объячево и Сыктывкар, где воздух прогреется до +36 и +35 градусов соответственно. Жителям этих городов стоит учитывать риски перегрева при работе на открытом воздухе или в дороге.

Город Температура, °C Осадки
Объячево +34…+36 -
Сыктывкар +33…+35 -
Троицко-Печора +30…+32 -
Вуктыл +20…+29 Дождь, гроза
Ухта +25…+27 Дождь
Усть-Цильма +23…+25 Дождь
Усинск, Печора, Инта +22…+24 Дождь, гроза
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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