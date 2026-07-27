Температура воздуха в южных районах Коми поднимется до +36 градусов

В понедельник, 27 июля, южные районы Республики Коми окажутся в зоне сильной жары. В отдельных районах региона пройдут грозы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use туристка страдает от жары

Пик температур придется на Объячево и Сыктывкар, где воздух прогреется до +36 и +35 градусов соответственно. Жителям этих городов стоит учитывать риски перегрева при работе на открытом воздухе или в дороге.

Город Температура, °C Осадки Объячево +34…+36 - Сыктывкар +33…+35 - Троицко-Печора +30…+32 - Вуктыл +20…+29 Дождь, гроза Ухта +25…+27 Дождь Усть-Цильма +23…+25 Дождь Усинск, Печора, Инта +22…+24 Дождь, гроза