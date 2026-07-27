Новые датчики и камеры на трассе Иваново — Ярославль выявят нарушения разметки тяжелым транспортом

На 52-м километре трассы "Иваново — Ярославль" в Ярославской области обновят пункт автоматического весогабаритного контроля. Закупочные процедуры по модернизации оборудования начались 24 июля.

Фото: avtodor-tr.ru by Автодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трасса Нева М11

Подрядчик должен за 60 дней установить новые датчики, индикаторы и системы распознавания на опорах. После завершения работ оборудование будет фиксировать скорость автомобилей в расширенном диапазоне — от 1 до 140 км/ч.

Главное изменение коснется контроля большегрузов. Система начнет выявлять машины с массой более 3,5 тонн, которые нарушают правила движения тяжеловесного транспорта. В частности, камеры и датчики зафиксируют игнорирование дорожных знаков и разметки в зоне контроля.

Параметр модернизации Показатель Диапазон измерения скорости от 1 до 140 км/ч Объект контроля по массе транспорт свыше 3,5 тонн Срок службы оборудования от 5 лет

Заявки от подрядчиков принимают до 4 августа, победителя определят через два дня после этой даты.