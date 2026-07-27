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Долги по зарплатам на Камчатке выросли более чем в два раза

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Задолженность по зарплатам на Камчатке за первое полугодие 2026 года выросла более чем в два раза — с 20,3 до 48,6 миллиона рублей. Основной удар пришелся на май, когда сумма долгов подскочила на 285%, достигнув 46,9 миллиона рублей. В июне рост замедлился, но продолжился: сумма увеличилась еще на 3,7%.

Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе

Проблема кроется не в действиях государства, а в финансовом состоянии бизнеса. Из общей суммы долга 46,3 миллиона образовались из-за дефицита собственных средств предприятий. Бюджетное недофинансирование составило всего 2,3 миллиона рублей, причем к июню этот показатель сократился почти вдвое.

Показатель Значение (январь-июнь 2026)
Общая сумма задолженности 48,6 млн рублей
Долги за текущий год 35,2 млн рублей
Перенос с 2025 года 13,4 млн рублей
Кратность долга к месячному ФОТ в 3,9 раза

Ситуация стала критической по сравнению с прошлым годом. В 2025-м долги росли плавно: до мая сумма не превышала 4,3 миллиона рублей, а к декабрю снизилась до 9,5 миллиона. Сейчас же динамика сменилась резким скачком. Общий объем просрочки теперь почти в четыре раза превышает месячный фонд оплаты труда — фактически предприятия должны сотрудникам по четыре зарплаты.

Растет и число людей, оставшихся без выплат. В июне 2026 года задержки коснулись 172 человек. Для сравнения: в феврале этого года таких работников было 89, а в июне прошлого года — всего шесть.

"Общий объём просрочки в 3,9 раза превышает месячный фонд зарплаты работников", — сообщают в Камчатстате.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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