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Пассажиропоток в Якутии вырос в пять раз после запуска поездов до Нижнего Бестяха

Россия » Дальний Восток » Якутск

Семья лет назад, 27 июля 2019 года, запустили регулярное движение поездов до станции Нижний Бестях. Для Якутии это стало концом тридцатилетнего ожидания: регион получил круглогодичную связь с федеральной транспортной сетью и полноценные "ворота" для грузовых и пассажирских перевозок.

Поезд на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поезд на фоне заката

За прошедшее время поток людей вырос в пять раз. В 2025 году "Железные дороги Якутии" перевезли 465 тысяч пассажиров, что на 10% больше показателей предыдущего года.

Развитие маршрутов и сервис

Маршрутная сеть расширилась: запустили поезд Нижний Бестях — Благовещенск, добавили беспересадочные вагоны в крупные города ДФО. Чтобы сократить время в пути, пересмотрели систему трансфера через Лену и обновили парк техники.

В 2019 году в Нижнем Бестяхе построили пункты ожидания. Осенью 2025 года открылся пункт "Намыв". С весны текущего года он работает круглогодично, что упростило и ускорило отправку пассажиров в сторону Бестяха.

Грузопоток и логистика

Станция Нижний Бестях превратилась в главный логистический узел республики. Это изменило структуру грузоперевозок: теперь объемы растут быстрее за счет прямого доступа к рельсам.

В 2025 году через станцию переработали около 1,5 млн тонн грузов. Основную долю составили товары северного завоза: продовольствие, стройматериалы, нефтепродукты и контейнеры.

Перспективы развития

Дальнейшее расширение сети в сторону Магадана позволит сократить плечо доставки грузов на колымские территории. Еще одним важным этапом станет запуск международного перехода Джалинда — Мохэ, который даст Якутии прямой железнодорожный выход в Китай.

Показатель Значение (2025 год)
Пассажиропоток 465 тысяч человек (+10% к прошлому году)
Объем перевалки грузов ~ 1,5 млн тонн
Динамика пассажиропотока с 2019 г. Рост в 5 раз

"Открытие станции для грузовых операций позволило наращивать объёмы… Огромные перспективы откроет развитие железной дороги дальше — в сторону Магадана и запуск международного перехода Джалинда — Мохэ", — сообщил представитель транспортной отрасли региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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