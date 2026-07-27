Пассажиропоток в Якутии вырос в пять раз после запуска поездов до Нижнего Бестяха

Семья лет назад, 27 июля 2019 года, запустили регулярное движение поездов до станции Нижний Бестях. Для Якутии это стало концом тридцатилетнего ожидания: регион получил круглогодичную связь с федеральной транспортной сетью и полноценные "ворота" для грузовых и пассажирских перевозок.
За прошедшее время поток людей вырос в пять раз. В 2025 году "Железные дороги Якутии" перевезли 465 тысяч пассажиров, что на 10% больше показателей предыдущего года.
Маршрутная сеть расширилась: запустили поезд Нижний Бестях — Благовещенск, добавили беспересадочные вагоны в крупные города ДФО. Чтобы сократить время в пути, пересмотрели систему трансфера через Лену и обновили парк техники.
В 2019 году в Нижнем Бестяхе построили пункты ожидания. Осенью 2025 года открылся пункт "Намыв". С весны текущего года он работает круглогодично, что упростило и ускорило отправку пассажиров в сторону Бестяха.
Станция Нижний Бестях превратилась в главный логистический узел республики. Это изменило структуру грузоперевозок: теперь объемы растут быстрее за счет прямого доступа к рельсам.
В 2025 году через станцию переработали около 1,5 млн тонн грузов. Основную долю составили товары северного завоза: продовольствие, стройматериалы, нефтепродукты и контейнеры.
Дальнейшее расширение сети в сторону Магадана позволит сократить плечо доставки грузов на колымские территории. Еще одним важным этапом станет запуск международного перехода Джалинда — Мохэ, который даст Якутии прямой железнодорожный выход в Китай.
|Показатель
|Значение (2025 год)
|Пассажиропоток
|465 тысяч человек (+10% к прошлому году)
|Объем перевалки грузов
|~ 1,5 млн тонн
|Динамика пассажиропотока с 2019 г.
|Рост в 5 раз
"Открытие станции для грузовых операций позволило наращивать объёмы… Огромные перспективы откроет развитие железной дороги дальше — в сторону Магадана и запуск международного перехода Джалинда — Мохэ", — сообщил представитель транспортной отрасли региона.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.