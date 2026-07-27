Транспортная прокуратура выявила факт занижения зарплат в охранном предприятии Белово

В Белове руководство частного охранного предприятия недоплачивало зарплату 12 сотрудникам. О нарушении трудовых прав сообщил Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Охранник пишет отчет в журнале за рабочим столом с компьютером и рацией

Директор фирмы выплачивал охранникам сумму меньше 27 тысяч рублей, что ниже установленного государственного минимума. Чтобы сэкономить средства компании, руководитель игнорировал фактически отработанное людьми время на постах и сокращал выплаты.

Нарушения выявили в ходе проверки надзорного ведомства. После вмешательства прокуратуры работодатель пересчитал задолженность и выплатил сотрудникам более 226 тысяч рублей.

"Благодаря вмешательству надзорного ведомства произведены перерасчет и выплата заработной платы в размере более 226 тысяч рублей", — сообщили в транспортной прокуратуре.

В отношении директора предприятия возбудили дело за неполную выплату заработной платы. Правоохранители контролируют ситуацию.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов