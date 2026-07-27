Транспортная прокуратура выявила факт занижения зарплат в охранном предприятии Белово

В Белове руководство частного охранного предприятия недоплачивало зарплату 12 сотрудникам. О нарушении трудовых прав сообщил Западно-Сибирский транспортный прокурор.
Директор фирмы выплачивал охранникам сумму меньше 27 тысяч рублей, что ниже установленного государственного минимума. Чтобы сэкономить средства компании, руководитель игнорировал фактически отработанное людьми время на постах и сокращал выплаты.
Нарушения выявили в ходе проверки надзорного ведомства. После вмешательства прокуратуры работодатель пересчитал задолженность и выплатил сотрудникам более 226 тысяч рублей.
"Благодаря вмешательству надзорного ведомства произведены перерасчет и выплата заработной платы в размере более 226 тысяч рублей", — сообщили в транспортной прокуратуре.
В отношении директора предприятия возбудили дело за неполную выплату заработной платы. Правоохранители контролируют ситуацию.
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