Проект застройки исторического квартала Миллионка адаптировали под требования жителей

Власти Владивостока пересмотрели проект комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Семеновской. Администрация обновила документацию и представила новые эскизы исторического квартала, который горожане называют "Миллионкой".

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Владивосток

Предыдущие варианты застройки вызвали резкую критику жителей. Людей смущали архитектурные решения, которые диссонировали с обликом старого города, а также возможные риски для экологии района. Новые изображения выглядят более приземленно: в них появились парковые зоны и общественные пространства, стилистически увязанные с историческим контекстом.

"Внесенные изменения направлены на улучшение согласованности проекта с городской средой и требованиями жителей", — пояснили в администрации города.

Что изменилось в проекте

Разработчики постарались сгладить углы, которые стали точками конфликта. Помимо визуальной части, внимание уделили масштабам застройки и нагрузке на транспортную сеть, что ранее вызывало споры.

Элемент проекта Что предусмотрено Архитектура Стиль старого города, жилые и коммерческие здания Городская среда Общественные пространства и парковые зоны Инфраструктура Переработка транспортных схем с учетом плотности застройки

Теперь задача города — перевести обновленные эскизы в плоскость реального строительства. Администрация планирует реализовать проект в ближайшие годы, обещая учитывать предложения общественности.

Для Владивостока, где плотность застройки в центре часто вступает в конфликт с рельефом и историческим наследием, такой шаг выглядит как попытка избежать социального напряжения еще до начала основных работ.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова