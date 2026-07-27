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Проект застройки исторического квартала Миллионка адаптировали под требования жителей

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Власти Владивостока пересмотрели проект комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Семеновской. Администрация обновила документацию и представила новые эскизы исторического квартала, который горожане называют "Миллионкой".

Владивосток
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Владивосток

Предыдущие варианты застройки вызвали резкую критику жителей. Людей смущали архитектурные решения, которые диссонировали с обликом старого города, а также возможные риски для экологии района. Новые изображения выглядят более приземленно: в них появились парковые зоны и общественные пространства, стилистически увязанные с историческим контекстом.

"Внесенные изменения направлены на улучшение согласованности проекта с городской средой и требованиями жителей", — пояснили в администрации города.

Что изменилось в проекте

Разработчики постарались сгладить углы, которые стали точками конфликта. Помимо визуальной части, внимание уделили масштабам застройки и нагрузке на транспортную сеть, что ранее вызывало споры.

Элемент проекта Что предусмотрено
Архитектура Стиль старого города, жилые и коммерческие здания
Городская среда Общественные пространства и парковые зоны
Инфраструктура Переработка транспортных схем с учетом плотности застройки

Теперь задача города — перевести обновленные эскизы в плоскость реального строительства. Администрация планирует реализовать проект в ближайшие годы, обещая учитывать предложения общественности.

Для Владивостока, где плотность застройки в центре часто вступает в конфликт с рельефом и историческим наследием, такой шаг выглядит как попытка избежать социального напряжения еще до начала основных работ.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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