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В Пермском крае ожидаются редкие тропические ночи с температурой выше +20 градусов

Россия » Поволжье » Пермь

Жители Пермского края столкнутся с "тропическими ночами" — периодом, когда температура воздуха даже ночью не опускается ниже +20 градусов. Подобное явление редко встречается в средней полосе России и на Урале, однако из-за климатических изменений такие аномалии случаются всё чаще.

Сиеста летом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сиеста летом

Врачи предупреждают: отсутствие ночного охлаждения опаснее для организма, чем дневная жара. При температуре выше +23 градусов человеку труднее заснуть и восстановить силы.

Особую осторожность стоит проявить людям с сахарным диабетом, лишним весом, заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы — в такие ночи их самочувствие заметно ухудшается.

Как облегчить состояние

Чтобы снизить нагрузку на организм, медики советуют придерживаться простых правил:

  • использовать кондиционеры или вентиляторы для охлаждения воздуха;
  • зашторивать окна днем, чтобы солнце не нагревало комнаты;
  • принимать прохладный душ до сна и в течение дня;
  • отказаться от тяжелой пищи перед сном.
Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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