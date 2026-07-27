В Пермском крае ожидаются редкие тропические ночи с температурой выше +20 градусов

Жители Пермского края столкнутся с "тропическими ночами" — периодом, когда температура воздуха даже ночью не опускается ниже +20 градусов. Подобное явление редко встречается в средней полосе России и на Урале, однако из-за климатических изменений такие аномалии случаются всё чаще.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сиеста летом

Врачи предупреждают: отсутствие ночного охлаждения опаснее для организма, чем дневная жара. При температуре выше +23 градусов человеку труднее заснуть и восстановить силы.

Особую осторожность стоит проявить людям с сахарным диабетом, лишним весом, заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы — в такие ночи их самочувствие заметно ухудшается.

Как облегчить состояние

Чтобы снизить нагрузку на организм, медики советуют придерживаться простых правил:

использовать кондиционеры или вентиляторы для охлаждения воздуха;

зашторивать окна днем, чтобы солнце не нагревало комнаты;

принимать прохладный душ до сна и в течение дня;

отказаться от тяжелой пищи перед сном.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев