В Якутии запустили проект по финансовой опеке над редкими бизонами

В Якутии запустили проект "Опека над бизоном". Жители региона и представители бизнеса могут финансово поддержать питомник "Усть-Буотама", чтобы помочь сохранить редкий вид копытных, занесенный в Красную книгу республики.
Опекунство не переходит в право собственности на животное. Участники фактически спонсируют содержание зверей и развитие питомника. В качестве бонуса опекуны смогут сами выбрать имя для теленка.
|Уровень участия
|Статус опекуна
|1
|Друг бизона
|2
|Хранитель бизона
|3
|Покровитель бизона
|4
|Почетный покровитель якутского бизона
Кроме биологических целей, Дирекция биоресурсов рассчитывает привлечь в регион экотуристов. Лесной бизон — крупнейшее копытное Евразии, и сейчас в дикой природе он сохранился только в Якутии.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.