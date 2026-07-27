В Якутии запустили проект по финансовой опеке над редкими бизонами

В Якутии запустили проект "Опека над бизоном". Жители региона и представители бизнеса могут финансово поддержать питомник "Усть-Буотама", чтобы помочь сохранить редкий вид копытных, занесенный в Красную книгу республики.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бизоны

Опекунство не переходит в право собственности на животное. Участники фактически спонсируют содержание зверей и развитие питомника. В качестве бонуса опекуны смогут сами выбрать имя для теленка.

Уровень участия Статус опекуна 1 Друг бизона 2 Хранитель бизона 3 Покровитель бизона 4 Почетный покровитель якутского бизона

Кроме биологических целей, Дирекция биоресурсов рассчитывает привлечь в регион экотуристов. Лесной бизон — крупнейшее копытное Евразии, и сейчас в дикой природе он сохранился только в Якутии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов