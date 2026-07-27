В поселке Сеймчан построят крупную золотоизвлекающую фабрику. Проект развернут на месторождении Дубач, которое вошло в тройку крупнейших новых золотых объектов России по итогам 2025 года.
Соглашение с инвестором планируют подписать в сентябре. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов во время рабочей поездки в округ.
"С точки зрения экономики у поселка отличные перспективы: на месторождении Дубач планируется строительство крупной золотоизвлекающей фабрики", — сказал Сергей Носов.
Запуск производства позволит перерабатывать руду ближе к месту добычи, что сократит логистические издержки и создаст новые рабочие места в Сеймчане. По данным Минприроды РФ, Дубач является одним из самых перспективных объектов страны по объему запасов.
|Месторождение (Регион)
|Запасы золота, т
|Запасы серебра, т
|Федоровско-Кедровское (Хакасия)
|21,7
|17,6
|Дубач (Магаданская область)
|14,7
|-
|Каюрковское (Камчатский край)
|10,8
|12
Появление фабрики должно дать импульс развитию социальной инфраструктуры Сеймчана. Инвестиционный проект предполагает не только промышленное строительство, но и благоустройство поселка.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.