В поселке Сеймчан построят крупную золотоизвлекающую фабрику

В поселке Сеймчан построят крупную золотоизвлекающую фабрику. Проект развернут на месторождении Дубач, которое вошло в тройку крупнейших новых золотых объектов России по итогам 2025 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотые самородки в руках

Соглашение с инвестором планируют подписать в сентябре. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов во время рабочей поездки в округ.

"С точки зрения экономики у поселка отличные перспективы: на месторождении Дубач планируется строительство крупной золотоизвлекающей фабрики", — сказал Сергей Носов.

Запуск производства позволит перерабатывать руду ближе к месту добычи, что сократит логистические издержки и создаст новые рабочие места в Сеймчане. По данным Минприроды РФ, Дубач является одним из самых перспективных объектов страны по объему запасов.

Месторождение (Регион) Запасы золота, т Запасы серебра, т Федоровско-Кедровское (Хакасия) 21,7 17,6 Дубач (Магаданская область) 14,7 - Каюрковское (Камчатский край) 10,8 12

Появление фабрики должно дать импульс развитию социальной инфраструктуры Сеймчана. Инвестиционный проект предполагает не только промышленное строительство, но и благоустройство поселка.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов