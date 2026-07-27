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В Тыве обновили лимиты на уголь по площади домов

Россия » Сибирь » Кызыл

В Республике Тыва обновили лимиты на уголь для предстоящего отопительного сезона в системе ГИС "Угольная продукция". Объем топлива рассчитали индивидуально для каждого дома, исходя из его площади.

Древесный уголь
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell
Древесный уголь

Чтобы забрать уголь, жителям нужно сформировать QR-код. Сделать это можно в личном кабинете на портале cpgu. rtyva. ru.

Минэнергетики и ЖКХ республики просят домовладельцев проверить свои данные в системе сейчас. Если информация указана неверно, нужно обратиться в уполномоченные органы для корректировки лимитов до начала массового завоза топлива.

Действие Где/Как выполнить
Проверка лимитов и данных Личный кабинет cpgu. rtyva. ru
Получение талона на уголь Генерация QR-кода в системе
Исправление ошибок в данных Обращение в уполномоченные органы

Ответы на популярные вопросы

От чего зависит объем выделенного угля?

Лимит рассчитывают индивидуально. Главным критерием служит площадь жилого помещения.

Что делать, если данные в системе не совпадают с реальностью?

Необходимо обратиться в профильные органы власти для уточнения информации и пересчета лимита.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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