В Тыве обновили лимиты на уголь по площади домов

В Республике Тыва обновили лимиты на уголь для предстоящего отопительного сезона в системе ГИС "Угольная продукция". Объем топлива рассчитали индивидуально для каждого дома, исходя из его площади.
Чтобы забрать уголь, жителям нужно сформировать QR-код. Сделать это можно в личном кабинете на портале cpgu. rtyva. ru.
Минэнергетики и ЖКХ республики просят домовладельцев проверить свои данные в системе сейчас. Если информация указана неверно, нужно обратиться в уполномоченные органы для корректировки лимитов до начала массового завоза топлива.
|Действие
|Где/Как выполнить
|Проверка лимитов и данных
|Личный кабинет cpgu. rtyva. ru
|Получение талона на уголь
|Генерация QR-кода в системе
|Исправление ошибок в данных
|Обращение в уполномоченные органы
Лимит рассчитывают индивидуально. Главным критерием служит площадь жилого помещения.
Необходимо обратиться в профильные органы власти для уточнения информации и пересчета лимита.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.