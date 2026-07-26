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Белгород подвергся массированной атаке беспилотников: 12 человек получили ранения

Россия » Центр » Белгород

Белгород попал под массированный удар беспилотников со стороны Украины. По подтвержденным данным оперативного штаба, 12 человек получили ранения, среди пострадавших — двое детей. Основной удар пришелся на жилой сектор, где зафиксированы прямые попадания и очаги возгорания.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

Одной из пострадавших, женщине с осколочным ранением височной области, помощь оказали на месте. Остальных раненых бригады скорой помощи развезли по медицинским учреждениям города. У пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести, врачи проводят все необходимые манипуляции. 

Тип повреждения Масштаб ущерба
Многоквартирные дома Пожары в нескольких квартирах, повреждение фасадов
Частный сектор Частичные разрушения одного жилого дома
Транспортные средства Более 15 поврежденных и сгоревших автомобилей

Атака вызвала серьезные пожары в многоквартирном доме и на парковке. К данному моменту сотрудники МЧС полностью ликвидировали открытое горение. Это не первая серия атак за последнее время; ранее в регионе уже фиксировали трагические последствия после ударов с воздуха, приводившие к гибели людей. 

"Риски повторных атак остаются высокими, поэтому при обнаружении обломков БПЛА категорически запрещено к ним приближаться. Любой контакт с элементами дрона может спровоцировать детонацию неразорвавшегося заряда или поражение токсичными компонентами топлива", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при повреждении жилья?

Необходимо подать заявление в управу или администрацию города для проведения оценки ущерба комиссией.

Как получить медицинскую помощь пострадавшим?

Помощь оказывается в дежурных больницах города, госпитализация проводится бригадами скорой помощи незамедлительно.

Что делать с поврежденным автомобилем?

Следует дождаться приезда полиции для оформления протокола повреждения имущества в результате атаки.

Безопасно ли сейчас находиться на улицах?

Рекомендуется соблюдать правила безопасности и при объявлении сигнала ракетной опасности немедленно следовать в ближайшее укрытие.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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