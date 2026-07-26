Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Формула осиной талии: три элементарных упражнения для тех, кто терпеть не может спорт
Перегрузка из шейкера: чем опасен протеиновый коктейль для любителей фитнеса
Технология ATT позволяет получать водород чистотой более 90% из отходов пластика
Археологи обнаружили в Испании следы поселений охотников и земледельцев
Мобильные медицинские бригады посетят отдаленные районы Брянской области
Врачи Балаковского района получили портативные УЗИ-сканеры для выездов на дом
Плановые пожары повышают шансы на выживание гигантских секвой в четыре раза
Витаминный микс в морозилке: заготовка из собственных овощей зимой спасёт меню и кошелёк
Жители Минска прошли диагностику организма и йогу на фестивале My Way

Продажа топлива на АЗС Севастополя теперь возможна без QR-кодов с ограничением по объёму

Россия » Юг » Севастополь

С завтрашнего дня на автозаправочных станциях Севастополя меняются правила продажи топлива. Часть горючего теперь можно купить без электронных разрешений, но с жестким ограничением по объему.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Без QR-кодов водители смогут заправить до 40 литров дизельного топлива NP и АИ-100, а также до 20 литров бензина АИ-95 NP. Продажа АИ-92, АИ-95 и пропана по-прежнему требует наличия электронного кода.

Вид топлива Лимит без кода С QR-кодом
ДТ NP / АИ-100 до 40 литров По коду
АИ-95 NP до 20 литров По коду
АИ-92 / АИ-95 / Пропан Запрещено По коду

Новые коды начнут рассылать сегодня с 22:00. Чтобы залить топливо в канистру, нужно предъявить оригинал СТС — госномер в документе должен совпадать с данными в коде. Разрешено распределять установленный объем между баком автомобиля и емкостью.

Повышенный лимит (до 40 литров) завтра будет действовать на пяти АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, а также на станциях "Таврида-1" и "Таврида-2".

Правила заправки газом

Пропан-бутан отпускают только в бытовые баллоны, у которых не вышел срок поверки. Заправлять автомобили газом по-прежнему нельзя. Получить топливо можно на двух станциях: в Верхнесадовом и по адресу Городское шоссе, 15.

Общий лимит на газ составляет 40 литров. Эту норму можно разделить между несколькими баллонами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Пермский край
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Один слой сверху полностью меняет вкус котлет: домашний рецепт, который быстро станет любимым
Еда и рецепты
Один слой сверху полностью меняет вкус котлет: домашний рецепт, который быстро станет любимым
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Садоводство, цветоводство
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Формула осиной талии: три элементарных упражнения для тех, кто терпеть не может спорт
Перегрузка из шейкера: чем опасен протеиновый коктейль для любителей фитнеса
Технология ATT позволяет получать водород чистотой более 90% из отходов пластика
Археологи обнаружили в Испании следы поселений охотников и земледельцев
Продажа топлива на АЗС Севастополя теперь возможна без QR-кодов с ограничением по объёму
Мобильные медицинские бригады посетят отдаленные районы Брянской области
Врачи Балаковского района получили портативные УЗИ-сканеры для выездов на дом
Плановые пожары повышают шансы на выживание гигантских секвой в четыре раза
Витаминный микс в морозилке: заготовка из собственных овощей зимой спасёт меню и кошелёк
Жители Минска прошли диагностику организма и йогу на фестивале My Way
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.