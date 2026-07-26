Продажа топлива на АЗС Севастополя теперь возможна без QR-кодов с ограничением по объёму

С завтрашнего дня на автозаправочных станциях Севастополя меняются правила продажи топлива. Часть горючего теперь можно купить без электронных разрешений, но с жестким ограничением по объему.
Без QR-кодов водители смогут заправить до 40 литров дизельного топлива NP и АИ-100, а также до 20 литров бензина АИ-95 NP. Продажа АИ-92, АИ-95 и пропана по-прежнему требует наличия электронного кода.
|Вид топлива
|Лимит без кода
|С QR-кодом
|ДТ NP / АИ-100
|до 40 литров
|По коду
|АИ-95 NP
|до 20 литров
|По коду
|АИ-92 / АИ-95 / Пропан
|Запрещено
|По коду
Новые коды начнут рассылать сегодня с 22:00. Чтобы залить топливо в канистру, нужно предъявить оригинал СТС — госномер в документе должен совпадать с данными в коде. Разрешено распределять установленный объем между баком автомобиля и емкостью.
Повышенный лимит (до 40 литров) завтра будет действовать на пяти АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, а также на станциях "Таврида-1" и "Таврида-2".
Пропан-бутан отпускают только в бытовые баллоны, у которых не вышел срок поверки. Заправлять автомобили газом по-прежнему нельзя. Получить топливо можно на двух станциях: в Верхнесадовом и по адресу Городское шоссе, 15.
Общий лимит на газ составляет 40 литров. Эту норму можно разделить между несколькими баллонами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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