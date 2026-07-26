Мобильные медицинские бригады посетят отдаленные районы Брянской области

Мобильные медицинские бригады до конца июля посетят отдаленные районы Брянской области. Жители деревень и сел, где нет стационарных поликлиник, смогут пройти осмотр, диспансеризацию и обследования без поездок в районный центр.
В передвижных комплексах доступны флюорография, маммография и консультации узких специалистов. Для жителей некоторых населенных пунктов предусмотрен социальный транспорт, который доставит их к месту приема.
В Брянском районе прием врачей пройдет в Хотылеве (28 июля) и стоматологической поликлинике № 4 (27 июля). Флюорограф прибудет в Путевку 30 июля, а в Свень Транспортную — 31 июля. В этот же день (31 июля) и 28 июля (в Пальцо) будет работать социальный транспорт.
В Дятьковском районе врачи примут пациентов в Сосновке (27 и 31 июля) и Чернятичах (28 и 30 июля). Жители поселка Дружба могут пройти диспансеризацию 29 июля.
Специалисты посетят также следующие населенные пункты:
Маммограф с 27 по 31 июля объедет Суземку, Брасов, Севск, Навлю и Комаричи. В Суражском районе обследование проведут 28 июля на базе предприятия "Газпром".
Прием пациентов по утвержденному графику также продолжается в Мглинском, Почепском, Стародубском и Клинцовском районах.
|Услуга
|Где доступна до конца июля
|Маммография
|Суземка, Брасов, Севск, Навля, Комаричи, Суражский район (Газпром)
|Флюорография
|Брянский, Навлинский и Гордеевский районы
|Диспансеризация/ФАП
|Дятьковский, Красногорский и др. районы области
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