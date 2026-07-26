Врачи Балаковского района получили портативные УЗИ-сканеры для выездов на дом

Балаковская районная поликлиника Саратовской области обновила парк диагностического оборудования, получив 19 УЗИ-сканеров экспертного класса. Технику поставили по национальному проекту.
Новые аппараты распределили между взрослыми и детскими отделениями. Высокое разрешение снимков позволяет врачам видеть детали, которые раньше оставались незамеченными, и точнее ставить диагнозы. Часть оборудования — портативная: с этими моделями медики выезжают на дом к пациентам, которые не могут добраться до поликлиники самостоятельно.
|Показатель (I полугодие 2026 г.)
|Количество / Доля
|Общее число исследований
|почти 47 тысяч
|Обследования в дневном стационаре
|218
|УЗИ новорожденных
|более 3,5 тысячи
|УЗИ сердца у детей
|342
|Доля УЗИ брюшной полости (в стационаре)
|40%
"Современные технологии вместе со специалистами поликлиники и при поддержке национального проекта помогают заботиться о здоровье жителей", — пояснил главный врач поликлиники Александр Овсянников.
Закупка оборудования экспертного класса меняет подход к диагностике в районе. Вместо того чтобы направлять пациентов в областной центр за уточняющими снимками, врачи могут получить детальную картину состояния органов на месте. Это сокращает время до начала лечения и снижает нагрузку на транспортную систему региона.
Особенно значимым стало развитие детской диагностики: массовое обследование новорожденных позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.