Врачи Балаковского района получили портативные УЗИ-сканеры для выездов на дом

Балаковская районная поликлиника Саратовской области обновила парк диагностического оборудования, получив 19 УЗИ-сканеров экспертного класса. Технику поставили по национальному проекту.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Врач-женщина в синей униформе проверяет медицинское устройство в кабинете

Новые аппараты распределили между взрослыми и детскими отделениями. Высокое разрешение снимков позволяет врачам видеть детали, которые раньше оставались незамеченными, и точнее ставить диагнозы. Часть оборудования — портативная: с этими моделями медики выезжают на дом к пациентам, которые не могут добраться до поликлиники самостоятельно.

Показатель (I полугодие 2026 г.) Количество / Доля Общее число исследований почти 47 тысяч Обследования в дневном стационаре 218 УЗИ новорожденных более 3,5 тысячи УЗИ сердца у детей 342 Доля УЗИ брюшной полости (в стационаре) 40%

"Современные технологии вместе со специалистами поликлиники и при поддержке национального проекта помогают заботиться о здоровье жителей", — пояснил главный врач поликлиники Александр Овсянников.

Значение обновления для региона

Закупка оборудования экспертного класса меняет подход к диагностике в районе. Вместо того чтобы направлять пациентов в областной центр за уточняющими снимками, врачи могут получить детальную картину состояния органов на месте. Это сокращает время до начала лечения и снижает нагрузку на транспортную систему региона.

Особенно значимым стало развитие детской диагностики: массовое обследование новорожденных позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова