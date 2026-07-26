Беспилотники с тепловизорами помогут найти скрытые протечки в дамбах Тюмени

В Тюмени усиливают контроль за состоянием гидротехнических сооружений из-за паводка. Для круглосуточного мониторинга объектов, включая дамбу на улице Береговой, задействуют беспилотники с тепловизорами.
Техника поможет обнаружить скрытые протечки в конструкциях, которые невозможно заметить при обычном визуальном осмотре. Решение принято по поручению губернатора Александра Моора.
|Показатель
|Значение
|Уровень воды в Туре (утро)
|859 см
|Уровень воды в Туре (19:00)
|865 см
|Доля эвакуированных жителей из зон риска
|90%
В городе определили семь территорий, которые могут оказаться в зоне подтопления. Около 20 человек уже переехали в пункты временного размещения. С теми, кто остался в домах, экстренные службы поддерживают связь круглосуточно.
"Пару часов назад прошла городская КЧС. Мы определили ответственных, места размещения инвентаря, грунта и мешков в каждом районе. Завтра распределим точки дислокации техники. Также приступят к работе волонтеры", — сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.
В регионе действует режим повышенной готовности.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.