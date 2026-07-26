Беспилотники с тепловизорами помогут найти скрытые протечки в дамбах Тюмени

В Тюмени усиливают контроль за состоянием гидротехнических сооружений из-за паводка. Для круглосуточного мониторинга объектов, включая дамбу на улице Береговой, задействуют беспилотники с тепловизорами.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство дамбы

Техника поможет обнаружить скрытые протечки в конструкциях, которые невозможно заметить при обычном визуальном осмотре. Решение принято по поручению губернатора Александра Моора.

Показатель Значение Уровень воды в Туре (утро) 859 см Уровень воды в Туре (19:00) 865 см Доля эвакуированных жителей из зон риска 90%

В городе определили семь территорий, которые могут оказаться в зоне подтопления. Около 20 человек уже переехали в пункты временного размещения. С теми, кто остался в домах, экстренные службы поддерживают связь круглосуточно.

"Пару часов назад прошла городская КЧС. Мы определили ответственных, места размещения инвентаря, грунта и мешков в каждом районе. Завтра распределим точки дислокации техники. Также приступят к работе волонтеры", — сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

В регионе действует режим повышенной готовности.