Шторм повредил аттракционы и обрушил электросети в парке "Лога" Ростовской области

Шторм повредил инфраструктуру парка "Лога" в Каменском районе. О последствиях непогоды сотрудники комплекса сообщили в социальных сетях 26 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упавшее на машину дерево

Ветер повалил аттракционы и малые архитектурные формы, оборвал линии электропередач. Дороги засыпало ветками и обломками конструкций. Рабочие уже вышли на расчистку территории и ремонт сетей.

Администрация решила не закрывать парк на время восстановительных работ. Объект продолжает принимать гостей в обычном режиме.