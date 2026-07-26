Шторм повредил аттракционы и обрушил электросети в парке "Лога" Ростовской области

Шторм повредил инфраструктуру парка "Лога" в Каменском районе. О последствиях непогоды сотрудники комплекса сообщили в социальных сетях 26 июля.
Ветер повалил аттракционы и малые архитектурные формы, оборвал линии электропередач. Дороги засыпало ветками и обломками конструкций. Рабочие уже вышли на расчистку территории и ремонт сетей.
Администрация решила не закрывать парк на время восстановительных работ. Объект продолжает принимать гостей в обычном режиме.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.