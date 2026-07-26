Жители Рязани выплатили более 4 миллионов рублей за парковку на газонах

В Рязани с начала года за парковку автомобилей на газонах и в зеленых зонах дворов выписали штрафы на сумму более 4 миллионов рублей. Данные предоставила городская администрация.
Всего сотрудники муниципальных служб зафиксировали 3 346 нарушений. Основная часть платежей пришлась на частных водителей, однако под санкции попали и организации.
|Категория нарушителя
|Сумма штрафов
|Юридические лица (48 компаний)
|480 000 рублей
|Физические лица
|3 568 000 рублей
|Итого
|4 048 000 рублей
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