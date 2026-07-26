Жители Рязани выплатили более 4 миллионов рублей за парковку на газонах

В Рязани с начала года за парковку автомобилей на газонах и в зеленых зонах дворов выписали штрафы на сумму более 4 миллионов рублей. Данные предоставила городская администрация.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Парковка на газоне

Всего сотрудники муниципальных служб зафиксировали 3 346 нарушений. Основная часть платежей пришлась на частных водителей, однако под санкции попали и организации.

Категория нарушителя Сумма штрафов Юридические лица (48 компаний) 480 000 рублей Физические лица 3 568 000 рублей Итого 4 048 000 рублей