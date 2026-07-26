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В Перми зафиксировали самую высокую температуру воздуха с 1971 года

Россия » Поволжье » Пермь

Пермь обновила температурный рекорд пятидесятилетней давности. В воскресенье, 26 июля, воздух в городе прогрелся до +32,8°С, что на 0,2 градуса превысило исторический максимум 1971 года.

Летняя прогулка в парке
Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Летняя прогулка в парке

В других районах Прикамья жара оказалась сильнее. Самая высокая температура зафиксирована в Лысьве — там термометры показали +33,9°С. Предупреждение о температуре выше +33°С также актуально для Кунгура, Чернушки, Чайковского, Осы и Ножовки.

Город/Населенный пункт Температура, °С
Лысьва +33,9
Пермь +32,8
Кунгур, Чернушка, Чайковский и др. более +33

Пик тепловой волны придется на 27 июля. В регион заходит тропическая воздушная масса из Саратовской области, где температура достигала +40,5°С.

В Перми ожидают прогрев до +35°С, по остальной части края показатели составят от +31 до +36°С. Зона сильной жары распространится на север, вплоть до Сыктывкара. Синоптики отмечают, что влажность воздуха упадет, но порывы ветра скоростью 4-9 метров в секунду немного смягчат зной.

"Предстоящие сутки обещают стать кульминацией нынешней тепловой волны", — сообщили синоптики.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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