В Перми зафиксировали самую высокую температуру воздуха с 1971 года

Пермь обновила температурный рекорд пятидесятилетней давности. В воскресенье, 26 июля, воздух в городе прогрелся до +32,8°С, что на 0,2 градуса превысило исторический максимум 1971 года.
В других районах Прикамья жара оказалась сильнее. Самая высокая температура зафиксирована в Лысьве — там термометры показали +33,9°С. Предупреждение о температуре выше +33°С также актуально для Кунгура, Чернушки, Чайковского, Осы и Ножовки.
|Город/Населенный пункт
|Температура, °С
|Лысьва
|+33,9
|Пермь
|+32,8
|Кунгур, Чернушка, Чайковский и др.
|более +33
Пик тепловой волны придется на 27 июля. В регион заходит тропическая воздушная масса из Саратовской области, где температура достигала +40,5°С.
В Перми ожидают прогрев до +35°С, по остальной части края показатели составят от +31 до +36°С. Зона сильной жары распространится на север, вплоть до Сыктывкара. Синоптики отмечают, что влажность воздуха упадет, но порывы ветра скоростью 4-9 метров в секунду немного смягчат зной.
"Предстоящие сутки обещают стать кульминацией нынешней тепловой волны", — сообщили синоптики.
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