В Перми зафиксировали самую высокую температуру воздуха с 1971 года

Пермь обновила температурный рекорд пятидесятилетней давности. В воскресенье, 26 июля, воздух в городе прогрелся до +32,8°С, что на 0,2 градуса превысило исторический максимум 1971 года.

Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free Летняя прогулка в парке

В других районах Прикамья жара оказалась сильнее. Самая высокая температура зафиксирована в Лысьве — там термометры показали +33,9°С. Предупреждение о температуре выше +33°С также актуально для Кунгура, Чернушки, Чайковского, Осы и Ножовки.

Город/Населенный пункт Температура, °С Лысьва +33,9 Пермь +32,8 Кунгур, Чернушка, Чайковский и др. более +33

Пик тепловой волны придется на 27 июля. В регион заходит тропическая воздушная масса из Саратовской области, где температура достигала +40,5°С.

В Перми ожидают прогрев до +35°С, по остальной части края показатели составят от +31 до +36°С. Зона сильной жары распространится на север, вплоть до Сыктывкара. Синоптики отмечают, что влажность воздуха упадет, но порывы ветра скоростью 4-9 метров в секунду немного смягчат зной.

"Предстоящие сутки обещают стать кульминацией нынешней тепловой волны", — сообщили синоптики.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев