Отключение холодной воды в Самаре затронет жилые дома и офисные здания

Жители Самары в районе 6-го причала останутся без холодной воды в конце июля. Ограничения затронут как многоквартирные дома, так и офисные здания, частный сектор и гостиницу.
Воду отключат в четверг, 30 июля, с 8:00 утра. Подачу ресурса возобновят к 2 часам ночи пятницы, 31 июля.
|Улица
|Номера домов
|М. Горького
|27, 29, 31, 33, 35, 37, 58Б, 64, 66, 74, 98А, 98
|Комсомольская
|3, 5, 7, 7Б
"Причина отключения ХВС — работы по технологическому присоединению. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды. Бойлер будет установлен на М. Горького, 35", — сообщили в "РКС-Самара".
Специалисты предупреждают: список адресов предварительный и может скорректироваться до начала работ.
Плановый срок завершения работ — 02:00 пятницы, 31 июля.
Бойлер установят по адресу: ул. М. Горького, 35.
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