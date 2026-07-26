Отключение воды 27 июля в Симферополе: список адресов и время восстановления

Жители нескольких улиц Симферополя останутся без воды 27 июля. Подачу ресурса ограничат до 17:00 из-за ремонта сетей, который проводит ГУП РК "Вода Крыма".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Отключения затронут следующие адреса:

улицы Родниковая, Морская, Лесная, Лазурная, Водников, Промышленная, Щаденко и Труда;

переулки Морской, Родниковый, Абрикосовый и Яблоневый.

Перебои с водой возможны и на соседних улицах, прилегающих к участку работ. Чтобы люди не остались без воды, на время ремонта организуют подвоз питьевой воды в цистернах.

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