Отключение воды 27 июля в Симферополе: список адресов и время восстановления

Жители нескольких улиц Симферополя останутся без воды 27 июля. Подачу ресурса ограничат до 17:00 из-за ремонта сетей, который проводит ГУП РК "Вода Крыма".
Отключения затронут следующие адреса:
Перебои с водой возможны и на соседних улицах, прилегающих к участку работ. Чтобы люди не остались без воды, на время ремонта организуют подвоз питьевой воды в цистернах.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.