В Нижнеломовском районе Пензенской области восстанавливают инфраструктуру после урагана, который прошел в прошлую пятницу. Завтра, 27 июля, рабочие приступят к ремонту крыш многоквартирных домов.
Электричество уже вернули всем жителям районного центра и пострадавших сельсоветов. Аварийные бригады остаются в режиме готовности, чтобы оперативно устранять новые поломки.
Коммунальные службы расчищают дороги и дворы от поваленных деревьев. В некоторых местах ветки перекрыли движение транспорта, сейчас их вывозят с улиц.
"Я буду лично контролировать каждый этап, чтобы жители пострадавших домов могли вернуться к комфортной жизни", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.