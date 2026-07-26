Ремонт повреждённых ураганом крыш начнется в Пензенской области 27 июля

В Нижнеломовском районе Пензенской области восстанавливают инфраструктуру после урагана, который прошел в прошлую пятницу. Завтра, 27 июля, рабочие приступят к ремонту крыш многоквартирных домов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие укладывают рулонную гидроизоляцию на плоскую крышу в пасмурную погоду

Электричество уже вернули всем жителям районного центра и пострадавших сельсоветов. Аварийные бригады остаются в режиме готовности, чтобы оперативно устранять новые поломки.

Коммунальные службы расчищают дороги и дворы от поваленных деревьев. В некоторых местах ветки перекрыли движение транспорта, сейчас их вывозят с улиц.

"Я буду лично контролировать каждый этап, чтобы жители пострадавших домов могли вернуться к комфортной жизни", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова