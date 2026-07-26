Лесные участки в четырех районах Башкортостана выставят на торги

В Башкортостане выставляют на торги лесные участки в четырех районах республики. Аукцион пройдет 11 августа.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены Лесная тропинка в хвойном лесу

Лоты распределены по следующим территориям:

Белокатайское лесничество;

Гафурийское лесничество;

Иглинское лесничество;

Стерлитамакское лесничество.

Предприниматели, желающие принять участие в торгах, должны подать заявки до 5 августа. Подробности и документация для малого и среднего бизнеса доступны на порталах torgi.gov.ru и utp.sberbank-ast.ru.

Параллельно в регионе развивают сектор добычи инертных материалов. Ранее были объявлены торги на право разведки и добычи песчано-гравийных пород на двух участках реки Белой со сроком пользования недрами до 10 лет.