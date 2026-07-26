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В селе Андреевка Белгородской области очищают пруд от ила и разросшейся растительности

Россия » Центр » Белгород

В селе Андреевка Прохоровского округа Белгородской области очищают местный пруд. Сейчас рабочие с помощью спецтехники удаляют из водоема ил и разросшуюся растительность. Половина работ уже завершена.

Парк, озеро, деревья
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Парк, озеро, деревья

Для жителей села это означает возвращение пруду его функций: очистка дна и берегов предотвращает заиливание и улучшает состояние воды. Когда техника закончит работу, результат будут оценивать не только чиновники, но и сами сельчане в ходе общественной приемки.

Параметр Статус/Детали
Объект Пруд в селе Андреевка
Готовность работ 50%
Вид работ Удаление ила и жесткой растительности

Проект "Наши реки" стал частью более крупной задачи по улучшению экологии региона. Конечная цель — сделать общественные пространства в малых селах пригодными для жизни и отдыха.

"Формат общественной приемки позволяет учесть мнение граждан при оценке итогового результата", — сообщили представители администрации округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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