В селе Андреевка Белгородской области очищают пруд от ила и разросшейся растительности

В селе Андреевка Прохоровского округа Белгородской области очищают местный пруд. Сейчас рабочие с помощью спецтехники удаляют из водоема ил и разросшуюся растительность. Половина работ уже завершена.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Парк, озеро, деревья

Для жителей села это означает возвращение пруду его функций: очистка дна и берегов предотвращает заиливание и улучшает состояние воды. Когда техника закончит работу, результат будут оценивать не только чиновники, но и сами сельчане в ходе общественной приемки.

Параметр Статус/Детали Объект Пруд в селе Андреевка Готовность работ 50% Вид работ Удаление ила и жесткой растительности

Проект "Наши реки" стал частью более крупной задачи по улучшению экологии региона. Конечная цель — сделать общественные пространства в малых селах пригодными для жизни и отдыха.

"Формат общественной приемки позволяет учесть мнение граждан при оценке итогового результата", — сообщили представители администрации округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова