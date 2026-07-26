В селе Андреевка Белгородской области очищают пруд от ила и разросшейся растительности

В селе Андреевка Прохоровского округа Белгородской области очищают местный пруд. Сейчас рабочие с помощью спецтехники удаляют из водоема ил и разросшуюся растительность. Половина работ уже завершена.
Для жителей села это означает возвращение пруду его функций: очистка дна и берегов предотвращает заиливание и улучшает состояние воды. Когда техника закончит работу, результат будут оценивать не только чиновники, но и сами сельчане в ходе общественной приемки.
|Параметр
|Статус/Детали
|Объект
|Пруд в селе Андреевка
|Готовность работ
|50%
|Вид работ
|Удаление ила и жесткой растительности
Проект "Наши реки" стал частью более крупной задачи по улучшению экологии региона. Конечная цель — сделать общественные пространства в малых селах пригодными для жизни и отдыха.
"Формат общественной приемки позволяет учесть мнение граждан при оценке итогового результата", — сообщили представители администрации округа.
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