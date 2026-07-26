Усадьбу графини Ластовской в Белгороде готовы отдать инвестору за один рубль

В Белгороде ищут предпринимателя, который возьмет на себя восстановление усадьбы графини Ластовской. Здание площадью 452 квадратных метров расположено на улице Везельской у реки, прилегающий участок составляет 1,2 гектара. Объект имеет статус культурного наследия регионального значения.
Чтобы привлечь инвестиции, город предложил максимально выгодные условия: начальная цена объекта и аренда земли на период работ составят один рубль. Для финансирования реставрации предусмотрены льготные банковские кредиты.
"Инвестор может открыть в усадьбе исторический отель, паломнический центр, а также культурно-событийное пространство с трапезной", — сообщил глава городской администрации Валентин Демидов.
|Параметр
|Данные
|Площадь здания
|452 кв. м
|Площадь участка
|1,2 га
|Стоимость аренды
|1 рубль
Для жителей города возрождение усадьбы означает сохранение исторического облика района и появление новой общественной точки притяжения. Превращение заброшенного здания в отель или культурный центр может оживить прибрежную зону улицы Везельской, создать рабочие места для местных специалистов и привлечь туристов.
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