В деревне Стехново Псковской области приведут в порядок исторический Усадебный парк

Усадебный парк в деревне Стехново Новоржевского округа приведут в порядок в 2027 году. Рабочая группа администрации уже посетила территорию, чтобы определить объем предстоящих работ. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова.
В парке проведут санитарную обрезку деревьев и обустроят сеть дорожек. Отдельное внимание уделят береговой линии пруда. Для посетителей установят скамейки, урны, информационные стенды и разместят арт-объекты.
|Направление работ
|Мероприятия
|Зеленый фонд и ландшафт
|Санитарная обрезка деревьев, благоустройство берега пруда
|Инфраструктура
|Создание дорожно-тропиночной сети, установка скамеек и урн
|Наполнение
|Информационные стенды, арт-объекты
Проект стал победителем народного голосования. Финансирование работ обеспечат федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и нацпроект "Инфраструктура для жизни".
"Постепенно исторический Усадебный парк должен возрождаться и становиться точкой притяжения для всех жителей и гостей не только деревни Стехново, но и всего нашего округа", — отметила Любовь Трифонова.
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