В деревне Стехново Псковской области приведут в порядок исторический Усадебный парк

Усадебный парк в деревне Стехново Новоржевского округа приведут в порядок в 2027 году. Рабочая группа администрации уже посетила территорию, чтобы определить объем предстоящих работ. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Проспект с деревьями и людьми

В парке проведут санитарную обрезку деревьев и обустроят сеть дорожек. Отдельное внимание уделят береговой линии пруда. Для посетителей установят скамейки, урны, информационные стенды и разместят арт-объекты.

Направление работ Мероприятия Зеленый фонд и ландшафт Санитарная обрезка деревьев, благоустройство берега пруда Инфраструктура Создание дорожно-тропиночной сети, установка скамеек и урн Наполнение Информационные стенды, арт-объекты

Проект стал победителем народного голосования. Финансирование работ обеспечат федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Постепенно исторический Усадебный парк должен возрождаться и становиться точкой притяжения для всех жителей и гостей не только деревни Стехново, но и всего нашего округа", — отметила Любовь Трифонова.