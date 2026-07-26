Спортивный фестиваль в Великих Луках объединит ветеранов СВО и молодежь

В Великих Луках 15 августа пройдет спортивный фестиваль "Сила единства". Мероприятие приурочили к 96-летию Воздушно-десантных войск.
Событие объединит ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, людей с ограниченными возможностями здоровья, молодежь и любителей спорта. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ и секретарь Псковского регионального отделения "Единой России" Александр Козловский.
Фестиваль организован по проекту "Выбор сильных". Основная цель — популяризация физической культуры и поддержка молодежи в формировании сильного характера.
"Для многих участников из числа ветеранов СВО спорт становится частью физической и психологической реабилитации. Это помогает вновь почувствовать командную поддержку, обрести уверенность и поставить новые цели", — отметил Александр Козловский.
Спортивная часть фестиваля включает соревнования по нескольким направлениям:
Помимо соревнований, организаторы проведут мастер-классы по практической стрельбе и управлению беспилотниками.
|Параметр
|Информация
|Дата и время
|15 августа, 10:00 (открытие)
|Место проведения
|СК "Стрелец", ул. Ботвина, д. 4
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