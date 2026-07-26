В ХМАО зафиксировано 42 происшествия на воде с летальным исходом и спасением

В Сургуте спасатели вытащили из реки Саймы 12-летнего ребенка. Мальчика заметили сотрудники добровольного пожарно-спасательного формирования во время планового патрулирования берега, сообщает окружное управление МЧС.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Спасательная операция в затопленном районе

В Излучинске зафиксировали летальный исход: на карьере по улице Озерной утонул 49-летний мужчина. Следственные органы выясняют причины трагедии.

Статистика происшествий на воде в Югре с начала купального сезона свидетельствует о высоком риске. Всего зафиксировали 42 случая, из которых 32 закончились смертью. Среди погибших — шестеро детей.

Показатель Значение (с начала сезона) Всего происшествий на воде 42 Число погибших 32 Дети среди погибших 6

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов.