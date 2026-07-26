Тамбовская область запустила сервис уведомлений о поверке счетчиков воды

Жители Тамбовской области теперь будут получать автоматические уведомления о необходимости поверки счетчиков воды. Сообщения приходят в личный кабинет на портале госуслуг и на электронную почту.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении

В уведомлении указывают данные конкретного прибора учета и дату, когда нужно провести проверку. Чтобы записаться к мастеру или сообщить об ошибке в данных, пользователь может перейти по ссылке в приложение "Госуслуги Дом".

Система сама формирует напоминания на основе данных ГИС ЖКХ и отправляет их собственнику жилья. Своевременная поверка позволяет избежать переплаты: если срок проверки истек, показания прибора перестают принимать, а воду начисляют по нормативу. Обычно такие платежи выше реального расхода, что увеличивает расходы в семейном бюджете.

Заявку на работу мастера подают через приложение "Госуслуги Дом". Пользователь выбирает счетчик, видит цену услуги и отправляет запрос в организацию из официального реестра Росаккредитации. После этого специалист связывается с жильцом для согласования времени визита.

Возможности приложения "Госуслуги Дом" Что можно сделать Учет ресурсов Передавать показания и оформлять поверку счетчиков Платежи Оплачивать счета ЖКХ Управление домом Голосовать на общих собраниях и писать в управляющую компанию

Сейчас приложением пользуются около 80 тысяч жителей региона. Сервис развивают в рамках национального проекта "Экономика данных".

"Если срок поверки истёк, показания счётчика перестают учитываться — плата за воду начисляется по нормативу", — пояснили в профильном ведомстве.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех