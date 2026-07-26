Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рептилия Silescelida acristata: в Бразилии нашли предка динозавров
Велосипед или дорожка: какая покупка для дома быстрее избавит от лишних килограммов
Ремесленники из Белоруссии и России представили технику набойки в Витебске
Данные из госреестров откроют для своих: решение Путина создало мощный стимул для ИТ-холдингов
Антикор остался в магазине: одна привычка сохранит кузов без ржавчины десятилетиями
В ХМАО зафиксировано 42 происшествия на воде с летальным исходом и спасением
Приехали в отель? Расслабляться рано: внимательный осмотр номера спасёт отпуск и деньги
В Улан-Удэ заменяют дорожное покрытие на перекрестке улиц Ленина и Советской
В Гродно сохранился орган 1750 года постройки прусских мастеров

Тамбовская область запустила сервис уведомлений о поверке счетчиков воды

Россия » Центр » Тамбов

Жители Тамбовской области теперь будут получать автоматические уведомления о необходимости поверки счетчиков воды. Сообщения приходят в личный кабинет на портале госуслуг и на электронную почту.

Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении

В уведомлении указывают данные конкретного прибора учета и дату, когда нужно провести проверку. Чтобы записаться к мастеру или сообщить об ошибке в данных, пользователь может перейти по ссылке в приложение "Госуслуги Дом".

Система сама формирует напоминания на основе данных ГИС ЖКХ и отправляет их собственнику жилья. Своевременная поверка позволяет избежать переплаты: если срок проверки истек, показания прибора перестают принимать, а воду начисляют по нормативу. Обычно такие платежи выше реального расхода, что увеличивает расходы в семейном бюджете.

Заявку на работу мастера подают через приложение "Госуслуги Дом". Пользователь выбирает счетчик, видит цену услуги и отправляет запрос в организацию из официального реестра Росаккредитации. После этого специалист связывается с жильцом для согласования времени визита.

<tbody">
Возможности приложения "Госуслуги Дом" Что можно сделать
Учет ресурсов Передавать показания и оформлять поверку счетчиков
Платежи Оплачивать счета ЖКХ
Управление домом Голосовать на общих собраниях и писать в управляющую компанию

Сейчас приложением пользуются около 80 тысяч жителей региона. Сервис развивают в рамках национального проекта "Экономика данных".

"Если срок поверки истёк, показания счётчика перестают учитываться — плата за воду начисляется по нормативу", — пояснили в профильном ведомстве.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Недвижимость
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Садоводство, цветоводство
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Добавьте мед и кайенский перец именно в такой последовательности — результат превзойдет все ожидания
Руки стройнее на 7-9 см за пару минут: пять простых движений против дряблости
Исследователи связали популярность фильмов ужасов с нестабильностью современного мира
Гиперзвук внутри кабеля: исследователи добились аномального поведения световых частиц
Белорусская гребчиха Мария Борисевич заняла второе место на мировом первенстве
Музейные образцы помогли разрешить двухсотлетний спор о виде гималайского панголина
Вспышка кори в США достигла максимума из-за массовых отказов от прививок
Таиланд закручивает гайки: какие действия с визой теперь могут обернуться запретом на въезд
Чужая находка хуже грабежа: роковая ошибка со смартфоном может обернуться реальной тюрьмой
Эти лоферы будут носить все осенью 2026: 5 главных трендов, которые уже захватили подиумы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.