Тамбовская область запустила сервис уведомлений о поверке счетчиков воды

Жители Тамбовской области теперь будут получать автоматические уведомления о необходимости поверки счетчиков воды. Сообщения приходят в личный кабинет на портале госуслуг и на электронную почту.
В уведомлении указывают данные конкретного прибора учета и дату, когда нужно провести проверку. Чтобы записаться к мастеру или сообщить об ошибке в данных, пользователь может перейти по ссылке в приложение "Госуслуги Дом".
Система сама формирует напоминания на основе данных ГИС ЖКХ и отправляет их собственнику жилья. Своевременная поверка позволяет избежать переплаты: если срок проверки истек, показания прибора перестают принимать, а воду начисляют по нормативу. Обычно такие платежи выше реального расхода, что увеличивает расходы в семейном бюджете.
Заявку на работу мастера подают через приложение "Госуслуги Дом". Пользователь выбирает счетчик, видит цену услуги и отправляет запрос в организацию из официального реестра Росаккредитации. После этого специалист связывается с жильцом для согласования времени визита.
|Возможности приложения "Госуслуги Дом"
|Что можно сделать
|Учет ресурсов
|Передавать показания и оформлять поверку счетчиков
|Платежи
|Оплачивать счета ЖКХ
|Управление домом
|Голосовать на общих собраниях и писать в управляющую компанию
Сейчас приложением пользуются около 80 тысяч жителей региона. Сервис развивают в рамках национального проекта "Экономика данных".
"Если срок поверки истёк, показания счётчика перестают учитываться — плата за воду начисляется по нормативу", — пояснили в профильном ведомстве.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.