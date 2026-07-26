В Улан-Удэ заменяют дорожное покрытие на перекрестке улиц Ленина и Советской

В Улан-Удэ на перекрестке улиц Ленина и Советской заменяют изношенные подземные коммуникации и дорожное покрытие. Работы начались в ночь на 26 июля со снятия старого асфальтового слоя.
Сейчас строители монтируют систему ливневой канализации и обустраивают приемные колодцы, чтобы исключить скопление воды на проезжей части после дождей. Одновременно с этим рабочие устанавливают новый бордюрный камень.
Обновление затронет все инженерные сети участка: тепломагистрали, водопровод, канализацию и линии связи. Старые трубы заменят на новые, после чего перекресток заасфальтируют в два слоя.
"Главная цель этой работы — навсегда избавить центр города от луж после любого ливня", — сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Параллельно продолжается реконструкция пешеходной улицы Арбат. Строители планируют завершить земляные работы и открыть обновленный променад к 2 августа.
|Объект
|Вид работ
|Срок / Статус
|Перекресток Ленина — Советская
|Замена ливневок, водопровода, теплосетей и асфальта
|В процессе
|Улица Арбат
|Реконструкция променада и земляные работы
|До 2 августа
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