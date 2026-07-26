В Улан-Удэ заменяют дорожное покрытие на перекрестке улиц Ленина и Советской

В Улан-Удэ на перекрестке улиц Ленина и Советской заменяют изношенные подземные коммуникации и дорожное покрытие. Работы начались в ночь на 26 июля со снятия старого асфальтового слоя.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Сейчас строители монтируют систему ливневой канализации и обустраивают приемные колодцы, чтобы исключить скопление воды на проезжей части после дождей. Одновременно с этим рабочие устанавливают новый бордюрный камень.

Обновление затронет все инженерные сети участка: тепломагистрали, водопровод, канализацию и линии связи. Старые трубы заменят на новые, после чего перекресток заасфальтируют в два слоя.

"Главная цель этой работы — навсегда избавить центр города от луж после любого ливня", — сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Параллельно продолжается реконструкция пешеходной улицы Арбат. Строители планируют завершить земляные работы и открыть обновленный променад к 2 августа.

Объект Вид работ Срок / Статус Перекресток Ленина — Советская Замена ливневок, водопровода, теплосетей и асфальта В процессе Улица Арбат Реконструкция променада и земляные работы До 2 августа