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Организация Территория семьи запустила новый молодежный центр Падик в Перми

Россия » Поволжье » Пермь

В Перми 28 июля открывается досуговый центр для подростков "Падик". Площадка расположилась на улице Елькина, 45 и будет принимать посетителей ежедневно.

Женщина и мальчик в библиотеке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина и мальчик в библиотеке

Проект запустил центр защиты родителей и детей, пострадавших от насилия и бедности "Территория семьи" — крупнейшая организация профиля в Прикамье.

Программу первого дня приурочили к знакомству с местом: организуют показ фильма "Вне зоны доступа" (12+) с последующим разбором, проведут мастер-класс по игре на гитаре и устроят общее чаепитие.

Постоянная инфраструктура центра позволяет подросткам играть в настольный теннис и настольные игры, заниматься учебой или отдыхать в тишине. Доступ в пространство ограничен — требуется предварительная регистрация через форму в сообществе "Территории семьи" во "ВКонтакте".

Появление "Падика" дополняет развитие молодежной среды в городе. Ранее стало известно, что осенью в Перми планируют запустить еще один специализированный центр для подростков — "Бункер".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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