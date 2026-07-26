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Жителей Тюмени предупредили о возможных расстройствах пищеварения из-за качества воды

Россия » Урал » Тюмень

Жителей Тюмени предупредили о рисках употребления водопроводной воды с неприятным запахом, даже если официальные проверки не подтвердили наличие опасных веществ. Терапевт Екатерина Голубитских пояснила, что выраженный запах сам по себе служит сигналом об изменении состава жидкости.

Пожилой мужчина у колодца
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилой мужчина у колодца

По мнению врача, использование такой воды для питья может спровоцировать расстройства пищеварения — от легких болей в животе до полноценного пищевого отравления. Это происходит из-за возможного присутствия продуктов разложения органики или химических загрязнений.

"Если вода пахнет, значит, в ней все равно что-то присутствует. Мы ведь не знаем, что именно стало причиной запаха. Поэтому для питья я бы рекомендовала использовать бутилированную воду или воду после качественной фильтрации", — отметила Екатерина Голубитских.

Меры предосторожности и гигиена

Врач подчеркнула, что кипячение не всегда решает проблему. Чтобы избежать рисков, лучше перейти на бутилированную воду или пользоваться автоматами с фильтрацией.

Специалист также предостерегла от приема сорбентов "на всякий случай". Без назначения врача такие препараты могут нарушить микрофлору кишечника. Решение проблемы должно касаться качества самой воды, а не попыток компенсировать вред лекарствами.

Что касается гигиенических процедур, врач считает, что быстрый душ безопасен благодаря барьерной функции кожи. Однако долгое пребывание в ванне с пахучей водой может вызвать раздражение, покраснения или высыпания, особенно у людей с чувствительной кожей.

Экспертная проверка:

Эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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