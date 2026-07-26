Жителей Тюмени предупредили о возможных расстройствах пищеварения из-за качества воды

Жителей Тюмени предупредили о рисках употребления водопроводной воды с неприятным запахом, даже если официальные проверки не подтвердили наличие опасных веществ. Терапевт Екатерина Голубитских пояснила, что выраженный запах сам по себе служит сигналом об изменении состава жидкости.
По мнению врача, использование такой воды для питья может спровоцировать расстройства пищеварения — от легких болей в животе до полноценного пищевого отравления. Это происходит из-за возможного присутствия продуктов разложения органики или химических загрязнений.
"Если вода пахнет, значит, в ней все равно что-то присутствует. Мы ведь не знаем, что именно стало причиной запаха. Поэтому для питья я бы рекомендовала использовать бутилированную воду или воду после качественной фильтрации", — отметила Екатерина Голубитских.
Врач подчеркнула, что кипячение не всегда решает проблему. Чтобы избежать рисков, лучше перейти на бутилированную воду или пользоваться автоматами с фильтрацией.
Специалист также предостерегла от приема сорбентов "на всякий случай". Без назначения врача такие препараты могут нарушить микрофлору кишечника. Решение проблемы должно касаться качества самой воды, а не попыток компенсировать вред лекарствами.
Что касается гигиенических процедур, врач считает, что быстрый душ безопасен благодаря барьерной функции кожи. Однако долгое пребывание в ванне с пахучей водой может вызвать раздражение, покраснения или высыпания, особенно у людей с чувствительной кожей.
Эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.