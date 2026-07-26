Департамент здравоохранения Югры сообщил об уникальной операции по восстановлению пищевода

В Ханты-Мансийске хирурги Окружной клинической больницы провели уникальную операцию по восстановлению грудного отдела пищевода. Врачи использовали свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут — в России такая процедура выполнена впервые, а в мире зафиксировано всего два подобных случая.
Операцию руководил онколог и микрохирург Павел Айбятов. Процесс разделили на два этапа, общая длительность хирургического вмешательства составила 15 часов.
Пациентку уже выписали из стационара после завершения курса реабилитации. Сейчас она готовится к возвращению домой.
|Параметр
|Детали операции
|Метод
|Свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут
|Общее время вмешательства
|15 часов
|Количество этапов
|Два
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.