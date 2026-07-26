Департамент здравоохранения Югры сообщил об уникальной операции по восстановлению пищевода

В Ханты-Мансийске хирурги Окружной клинической больницы провели уникальную операцию по восстановлению грудного отдела пищевода. Врачи использовали свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут — в России такая процедура выполнена впервые, а в мире зафиксировано всего два подобных случая.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врачи в больнице

Операцию руководил онколог и микрохирург Павел Айбятов. Процесс разделили на два этапа, общая длительность хирургического вмешательства составила 15 часов.

"Благодарю команду Окружной клинической больницы за профессионализм. Горжусь, что такие специалисты работают в системе здравоохранения Югры. За этим успехом стоят хирургическое мастерство, смелость в принятии решений и ответственность за жизнь пациента", — сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Пациентку уже выписали из стационара после завершения курса реабилитации. Сейчас она готовится к возвращению домой.

Параметр Детали операции Метод Свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут Общее время вмешательства 15 часов Количество этапов Два