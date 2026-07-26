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В Ленинском районе Саратова проведут ремонт скверов и тротуаров

Россия » Поволжье » Саратов

В этом году в городе откроют пять новых парков. Об этом сообщил Вячеслав Володин, перечислив основные задачи депутатского проекта по благоустройству территорий.

Дети выпускают воздушные шары
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети выпускают воздушные шары

Приоритетом станет завершение работ в парке на улице Шехурдина: площадь зеленой зоны составит 12 гектаров. Кроме того, изменились планы по развитию улицы Астраханской — теперь бульвар обустроят по всей длине дороги, хотя изначально работы должны были закончиться у Детского парка.

Объект / Район Вид работ
Парк на ул. Шехурдина Завершение создания (площадь 12 га)
Ул. Астраханская Полное обустройство бульвара
Ленинский район Ремонт скверов и тротуаров
Фрунзенский район Ремонт дорог
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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