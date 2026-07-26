В Ленинском районе Саратова проведут ремонт скверов и тротуаров

В этом году в городе откроют пять новых парков. Об этом сообщил Вячеслав Володин, перечислив основные задачи депутатского проекта по благоустройству территорий.
Приоритетом станет завершение работ в парке на улице Шехурдина: площадь зеленой зоны составит 12 гектаров. Кроме того, изменились планы по развитию улицы Астраханской — теперь бульвар обустроят по всей длине дороги, хотя изначально работы должны были закончиться у Детского парка.
|Объект / Район
|Вид работ
|Парк на ул. Шехурдина
|Завершение создания (площадь 12 га)
|Ул. Астраханская
|Полное обустройство бульвара
|Ленинский район
|Ремонт скверов и тротуаров
|Фрунзенский район
|Ремонт дорог
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.