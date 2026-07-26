В Ленинском районе Саратова проведут ремонт скверов и тротуаров

В этом году в городе откроют пять новых парков. Об этом сообщил Вячеслав Володин, перечислив основные задачи депутатского проекта по благоустройству территорий.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дети выпускают воздушные шары

Приоритетом станет завершение работ в парке на улице Шехурдина: площадь зеленой зоны составит 12 гектаров. Кроме того, изменились планы по развитию улицы Астраханской — теперь бульвар обустроят по всей длине дороги, хотя изначально работы должны были закончиться у Детского парка.

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