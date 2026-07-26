В Ростове задержаны 34 поезда до Москвы и 55 составов из столицы

Погода парализовала движение поездов в Ростове-на-Дону: из-за аварии на тяговых подстанциях задержали 89 составов, следующих в Москву и обратно.
Сбой в электроснабжении привел к тому, что большая часть поездов не смогла выйти по расписанию. Всего застряло более 80 составов, которые должны были отправиться в путь с шести утра до одиннадцати вечера 26 июля.
|Направление
|Количество задержанных поездов
|Ростов-на-Дону → Москва
|34
|Москва → Ростов-на-Дону
|55
Железнодорожники восстанавливают работу оборудования. По предварительным данным, движение на этих маршрутах полноценно возобновят только к восьми утра 27 июля.
"В ближайшее время будет проведена работа по восстановлению нормального функционирования подстанций и устранению причин аварии", — сообщили представители компании.
Пассажирам советуют пересмотреть планы на поездку и проверять актуальное расписание на официальном сайте и в социальных сетях перевозчика.
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