В Ростове задержаны 34 поезда до Москвы и 55 составов из столицы

Погода парализовала движение поездов в Ростове-на-Дону: из-за аварии на тяговых подстанциях задержали 89 составов, следующих в Москву и обратно.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд метро на платформе

Сбой в электроснабжении привел к тому, что большая часть поездов не смогла выйти по расписанию. Всего застряло более 80 составов, которые должны были отправиться в путь с шести утра до одиннадцати вечера 26 июля.

Направление Количество задержанных поездов Ростов-на-Дону → Москва 34 Москва → Ростов-на-Дону 55

Железнодорожники восстанавливают работу оборудования. По предварительным данным, движение на этих маршрутах полноценно возобновят только к восьми утра 27 июля.

"В ближайшее время будет проведена работа по восстановлению нормального функционирования подстанций и устранению причин аварии", — сообщили представители компании.

Пассажирам советуют пересмотреть планы на поездку и проверять актуальное расписание на официальном сайте и в социальных сетях перевозчика.

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