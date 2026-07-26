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Доля цифровых платежей в России достигла 33% от всех безналичных операций

Россия » Центр » Брянск

Россияне все реже используют пластиковые карты для оплаты покупок, переходя на цифровые инструменты. По данным банков, за первые шесть месяцев года доля платежей через QR-коды, Систему быстрых платежей (СБП) и pay-сервисы достигла 33% от всех безналичных операций.

Крупный план: сканирование QR-кода на экране
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Крупный план: сканирование QR-кода на экране

Для обычного покупателя это означает, что смартфон окончательно заменяет кошелек. Вместо того чтобы искать карту или ждать срабатывания терминала, люди сканируют код на кассе или используют биометрию.

Самые популярные инструменты

Лидером по количеству операций стали NFC-платежи — число транзакций превысило один миллиард. Также значительный оборот фиксируют специализированные сервисы банков.

Сервис / Банк Показатель за полугодие
SberPay (интернет) Оборот свыше 1,2 трлн рублей
ПСБ (через СБП) Рост оборота на 36%
T-Pay (Т-Банк) Рост числа оплат на 16%

"Мы видим устойчивый интерес клиентов к альтернативным способам оплаты. Сегодня для многих это уже привычный способ оплачивать повседневные покупки без использования физической банковской карты", — сообщили в пресс-службе Сбера.

Ситуация в регионах

Тенденция отчетливо видна и в Центральной России. Например, в Брянской области зафиксировано снижение использования физических карт при оплате товаров и услуг — и объем, и количество таких операций сократились на 4%.

Специалисты Банка России поясняют: люди не вернулись к наличным деньгам. Просто привычка пользоваться пластиком сменилась использованием СБП, QR-кодов и биометрии. Это делает процесс покупки быстрее, а зависимость от наличия физического носителя исчезает.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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