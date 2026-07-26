В Забайкалье около 1,5 тысячи человек арендуют жилье по сниженной ставке

Более половины участников программы льготной аренды жилья в Забайкальском крае составляют молодые люди до 35 лет. Об этом сообщили 24 июля на круглом столе по итогам работы Корпорации развития и Агентства территориального развития региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Студенты с чемоданами

Сейчас по сниженной ставке снимают жилье около 1,5 тысячи человек. Основную группу составляют молодежь (60,5%), жители старше 35 лет (28,6%) и участники СВО (6,1%). Доля сотрудников оборонных предприятий составляет 2,8%, а людей, переехавших в регион — 2%.

Тип жилья Ежемесячная плата (с учетом субсидий) Квартира-студия от 6 292 рублей Трехкомнатная квартира до 18 454 рублей

Условия участия и сроки выдачи ключей

Чтобы получить льготу, молодым людям нужно официально работать, учиться по целевому договору или участвовать в программе "Муравьёв-Амурский 2030". Также обязательным условием является отсутствие собственного жилья — это подтверждает выписка из ЕГРН за последний год.

График заселения в новые дома распределен по сезонам:

Лето: ЖК в 4-м микрорайоне;

Осень: "Кенон Ривьера парк";

Зима: ЖК "Рябиновая роща".

В Забайкальске прием заявок в Международный жилой квартал уже завершен. Жильцы получат ключи весной следующего года.

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на льготную аренду?

Помимо молодежи, программа открыта для участников СВО, сотрудников МВД и специалистов из сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты.

Где найти список документов?

Полный перечень бумаг и готовые бланки доступны на сайте регионального департамента.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов