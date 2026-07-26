В Саратовской области проведут детский турнир по шахматам с участием 40 тысяч детей

Осенью в Саратовской области проведут детский турнир по шахматам. Соревнования охватят все районы региона — такое решение принял губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дети играют в шахматы

В играх примут участие около 40 тысяч школьников. Турнир разделят на два этапа: сначала дети сразятся внутри своих школ в двух возрастных категориях, после чего лучшие шахматисты перейдут на муниципальный уровень. От каждого района за главный кубок поборются восемь сильнейших игроков.

"Турнир станет частью большой стратегии по развитию доступного детского спорта. Принять участие в нем сможет каждый ребенок. Как и в случае с региональными соревнованиями по дворовому футболу и хоккею, считаю правильным предусмотреть для победителей, призеров и их наставников денежные поощрения", — отметил Роман Бусаргин.

Губернатор уже поручил профильному министерству подготовить выплаты для призеров турнира и их тренеров.

Параметр Данные турнира Ожидаемое число участников 40 000 человек Количество этапов Два (школьный и муниципальный) Квота от территории на финал 8 игроков

Масштабный турнир призван сделать спорт доступным для детей в самых удаленных точках области, переводя шахматы из разряда узкоспециального хобби в массовую дисциплину.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов