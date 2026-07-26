Оформление недвижимости в ДНР стало доступно дистанционно через Госуслуги

Жители Донецкой Народной Республики теперь могут оформить право собственности на жилье и другие объекты недвижимости дистанционно через портал Госуслуг.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Чеки, смартфон и банковские карты

Процедура зависит от того, стоит ли объект на кадастровом учете в РФ. Если дом или квартира уже имеют российский кадастровый номер, владельцу достаточно подать одно заявление — о государственной регистрации права собственности.

В случаях, когда сведения об объекте в реестре отсутствуют, необходимо отправить два документа одновременно:

заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;

заявление о регистрации ранее возникшего права на него.

Для тех, кто делает это впервые, Росреестр подготовил методическое пособие. В инструкции пошагово описан процесс подачи документов через Госуслуги и работа с приложением "Госключ" для электронной подписи.

Ответы на популярные вопросы

Сколько заявлений нужно подавать?

Если объект уже имеет кадастровый номер РФ — одно. Если нет — два одновременно.

Где найти инструкцию по оформлению?

Подробное методическое пособие разработали специалисты Росреестра, оно доступно в электронном виде для пользователей Госуслуг.

Необходимые действия для регистрации

Ситуация Что нужно сделать Объект имеет кадастровый номер РФ Подать заявление на регистрацию права собственности Объект не учтен в РФ / нет кадастрового номера Подать два заявления: на постановку на учет и на регистрацию права