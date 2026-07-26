Оформление недвижимости в ДНР стало доступно дистанционно через Госуслуги

Жители Донецкой Народной Республики теперь могут оформить право собственности на жилье и другие объекты недвижимости дистанционно через портал Госуслуг.
Процедура зависит от того, стоит ли объект на кадастровом учете в РФ. Если дом или квартира уже имеют российский кадастровый номер, владельцу достаточно подать одно заявление — о государственной регистрации права собственности.
В случаях, когда сведения об объекте в реестре отсутствуют, необходимо отправить два документа одновременно:
Для тех, кто делает это впервые, Росреестр подготовил методическое пособие. В инструкции пошагово описан процесс подачи документов через Госуслуги и работа с приложением "Госключ" для электронной подписи.
Если объект уже имеет кадастровый номер РФ — одно. Если нет — два одновременно.
Подробное методическое пособие разработали специалисты Росреестра, оно доступно в электронном виде для пользователей Госуслуг.
|Ситуация
|Что нужно сделать
|Объект имеет кадастровый номер РФ
|Подать заявление на регистрацию права собственности
|Объект не учтен в РФ / нет кадастрового номера
|Подать два заявления: на постановку на учет и на регистрацию права
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