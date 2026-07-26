В Казани с 27 июля появятся 45 новых участков платных парковок

В Казани с 27 июля расширяется сеть муниципальных платных парковок — под контроль города переходят 45 новых участков. Об этом сообщили в службе казанского паркинга.
Стоимость часа стоянки на новых точках варьируется от 30 до 70 рублей. Для водителей предусмотрели особые условия в зонах с номерами серии 300: здесь действует льготный период, и оплата начинается через 30 минут после постановки машины.
|Категория зоны
|Тариф (руб./час)
|Особенности
|Стандартные
|30, 50, 70
|Оплата по стандартным правилам города
|Льготные (серия 300)
|от 30
|Бесплатно первые 30 минут
Наиболее высокая стоимость (70 рублей) установлена на улице Волкова, д. 6/57 и у ТЦ KazanMall на улице Павлюхина. Тариф в 50 рублей за час коснется участков на улицах Нагорной, Вишневского и Спартаковской.
Для большинства новых зон — включая улицы Мавлютова, Бр. Касимовых, Попова, Кирпичникова, Гагарина и проспекта Ибрагимова — установлен минимальный тариф 30 рублей в час.
Льготный режим (серия 300) затронет следующие адреса:
Расширение платного пространства — часть стратегии по упорядочиванию трафика и борьбе с хаотичной парковкой в жилых и торговых кварталах. Ранее муниципальный реестр пополнился на 1 154 машино-места, что увеличило общее количество доступных мест в городе до 17 399 (против прежних 16 245).
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