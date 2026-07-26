В Казани с 27 июля появятся 45 новых участков платных парковок

В Казани с 27 июля расширяется сеть муниципальных платных парковок — под контроль города переходят 45 новых участков. Об этом сообщили в службе казанского паркинга.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use платная парковка

Стоимость часа стоянки на новых точках варьируется от 30 до 70 рублей. Для водителей предусмотрели особые условия в зонах с номерами серии 300: здесь действует льготный период, и оплата начинается через 30 минут после постановки машины.

Категория зоны Тариф (руб./час) Особенности Стандартные 30, 50, 70 Оплата по стандартным правилам города Льготные (серия 300) от 30 Бесплатно первые 30 минут

Где появятся платные парковки

Наиболее высокая стоимость (70 рублей) установлена на улице Волкова, д. 6/57 и у ТЦ KazanMall на улице Павлюхина. Тариф в 50 рублей за час коснется участков на улицах Нагорной, Вишневского и Спартаковской.

Для большинства новых зон — включая улицы Мавлютова, Бр. Касимовых, Попова, Кирпичникова, Гагарина и проспекта Ибрагимова — установлен минимальный тариф 30 рублей в час.

Льготный режим (серия 300) затронет следующие адреса:

ул. Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботанической);

ул. Парина, д. 16;

ул. Попова (от ул. Кирпичникова до ул. Журналистов);

ул. Тулпар (от ул. А. Кутуя до пр. А. Камалеева);

ул. Четаева (от ул. Меридианной до ул. Мусина);

безымянный проезд от ул. Мусина до д. 30;

ул. Лаврентьева (от пр. Ямашева до ул. Лаврентьева);

ул. Восход (от ул. Восстания до ул. Ш. Усманова);

ул. 2-я Туринская (от ул. Карбышева до ул. Танковой).

Расширение платного пространства — часть стратегии по упорядочиванию трафика и борьбе с хаотичной парковкой в жилых и торговых кварталах. Ранее муниципальный реестр пополнился на 1 154 машино-места, что увеличило общее количество доступных мест в городе до 17 399 (против прежних 16 245).